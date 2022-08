Det skal nesten ikke være mulig.

Om man spiller for Manchester City, får man som regel ballen mye. Da de lyseblå smadret Bournemouth 4–0 i forrige helg, spilte de 649 vellykkede pasninger, ifølge Opta.

Denne kampen skulle være lettere for Haaland enn den mot West Ham uken før.

Det var total dominans mot et nyopprykket lag mange spår sist på tabellen. Men det var én spiller som knapt var involvert.

Erling Haaland rørte ballen åtte ganger. Han slo to pasninger.

Den ene skapte et mål. Den andre var fra avspark.

Stjernen som skulle banke inn målene, ble en statist.

Lite bakrom

Denne kampen skulle være lettere for Haaland enn den mot West Ham for en uke siden, da han scoret to mål i ligadebuten. Den prestasjonen feide nærmest all skepsis til side.

Men Bournemouth spilte på den måten som Haaland liker minst. De kom med fem forsvarere i en stram linje foran eget mål. De lå dypt. De ga bort lite bakrom.

Haaland fikk verken plass eller tid. Han ble isolert.

STATIST: Haaland kunne notere seg en målgivende pasning etter åtte berøringer i Citys kamp lørdag. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Foran ham lå fire midtbanespillere som blokkerte pasningene han skulle få. Han prøvde å finne rom mens lagkameratene trillet ball. Han tok flere løp, uten hell. Da han ble byttet ut etter 73 minutter, var han tydelig frustrert.

Men hva kunne han ha gjort? Det var rett og slett ikke plass.

Typisk Pep

Det var slike situasjoner flere så for seg da Haaland ble klar for City. Da NRK skrev før sesongen om hva som kunne felle ham, nevnte tre av tre kilder at han ville få mindre plass.

De trodde alle at han ville finne ut av det. Men det kunne bli vanskelig. Og det kunne ta tid.

FRUSTRERT: Guardiola har alltid stilt høye krav til sine angrepsspillere, noe som trolig vil gi Haaland litt hodebry. Foto: LEE SMITH / Reuters

Grunnen var at Haaland fikk så enorme rom i Dortmund. Han spilte på et lag som angrep kjapt, i en liga hvor lag stormet fremover og ga bort rom bakover. For Haaland, med sin fart og sine løp, var disse forholdene ideelle.

Det er noe annet å spille spiss for City. De er så gode at motstanderne ofte nesten gir blaffen i å score selv. De drar til Manchester for å «parkere bussen» foran eget mål.

Siden City angriper litt som et håndballag, med mange trekk, var teorien at Haaland kunne bli som en strekspiller som knapt fikk ballen.

Dette skjedde mot Bournemouth. Og det er typisk for lag trent av Pep Guardiola.

Tøff rolle

Derfor var det så mye spenning rundt det at Guardiola hentet Haaland. At spissen får lite rom, er grunnen til at Guardiola ofte har brukt en midtbanespiller på topp.

I Barcelona ville han ha Lionel Messi der, fordi han var fotrapp nok til å skape sjanser selv når han var omringet. I City var Haalands forgjenger, Sergio Agüero, kapabel til det samme.

Og mens Robert Lewandowski scoret mye for Guardiola i Bayern München, var det i Tyskland, hvor rommene var større.

FORGJENGER: Sergio Agüero spilte ti år i Manchester City. Foto: Jon Super / AP

Guardiola vet hvor tøff rollen er.

– Den vanskeligste jobben i verden er når du spiller spiss mot tre stoppere og tre midtbanespillere, og du er i midten, sa Guardiola etter kampen i helgen.

Haaland er en helt annen type enn Messi og Agüero, med sine 195 centimeter og lange bein. Aldri før har en spiller i Guardiolas City rørt ballen så lite en kamp.

Som i Dortmund

Kontrasten mot West Ham-kampen er enorm. Der møtte City et lag som ville forsvare seg, men som hadde litt høyere ambisjoner fremover. De ble tross alt nummer syv forrige sesong.

Av og til presset West Ham høyt. De få rommene de ga bort, var store nok til at City – og Haaland – straffet dem.

Mot Bournemouth fikk Haaland ballen fem ganger, som man kan se nedenfor. De lyseblå pilene er pasningene som førte til avslutninger.

Mot West Ham fikk han ballen 27 ganger, før han ble byttet ut etter 77 minutter. Han beveget seg dypere i banen fordi West Ham sto høyere. Den gule pilen er stikkeren fra Kevin De Bruyne som førte til mål.

Dette var mer normalt for Haaland, som slo 21 vellykkede pasninger, omtrent det samme han pleide å gjøre i Dortmund. Det er ikke mye, men langt mer enn to.

Så hvor bekymret bør han være over prestasjonen for mot Bournemouth?

Forsvar i sjakk

Ikke veldig. For City betyr det null og niks så lenge de vinner 4–0. Det er verre for Haaland selv, som er så besatt av å score mål.

Få, om noen, vil se på disse tallene som bevis på at målene tørker opp. Haaland har allerede fjernet mye av presset som lå på ham ved å score to mot West Ham.

Dessuten var Haaland farlig de få gangene han fikk ballen mot Bournemouth.

Den eneste pasningen utenom avsparket var en flott stikker til Ilkay Gündogan, som ga City ledelsen. To av de fire andre gangene han fikk ballen, kom han til avslutning. Spesielt den siste, et lavt innlegg fra Jack Grealish, kunne han lett scoret på.

Ved en annen anledning burde Haaland fått ballen foran åpent mål av Phil Foden, som heller skjøt selv. Et innlegg fra De Bruyne var litt for langt. En avslutning ble vippet over tverrliggeren.

Så Haaland fikk sjanser. Han var en trussel.

TRUSSEL: I løpet av to kamper har Haaland scoret to mål og hatt en målgivende pasning. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Dessuten spilte han en rolle uten ball. De Bruyne forklarte til VG at jærbuen skapte rom for midtbanen, da spesielt Gündoğan, ved å binde opp stopperne.

Slik kan Haaland være brikken som holder forsvaret i sjakk, mens andre får fritt spillerom.

Selvsikker sjef

Dermed blir det for enkelt å dømme prestasjonen med et par uvanlige statistikker. Men: De viser at slike kamper kan bli en utfordring for Haaland som målscorer.

Løsningene handler om tempo, timing og kjemi mellom ham og midtbanen. De kan ta tid å finne.

Kanskje blir det slik at Haaland er best mot de beste og svakest mot de svakeste. Men Guardiola virker sikker på at samspillet mot smålagene vil bli bedre.

– Vi kommer til å finne ham, sa Guardiola på lørdag.

Han pleier å ha rett. Uansett har han sett at City spiller bra også med Haaland på topp. De lyseblå finner som regel løsninger mot svake lag.

Så lenge Haaland scorer i de jevne kampene, er det nok ingen i City som vil klage.