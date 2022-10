14 mål i Premier League på åtte kamper. Det er statistikken for Erling Braut Haaland.

– Ikke verst. Vi vinner hjemme, og scoret seks mål. Hva kan man si? Det er utrolig, sa Haaland selv til Sky Sports etter å ha vunnet 6–3.

Haaland og lagkameratene feide over erkerivalen Manchester United, noe nordmannen var storfornøyd med.

– Man ser pasningene vi gir til hverandre, vi vil alltid fremover, og det er det jeg elsker med laget. Vi vil alltid angripe. Til slutt er det fantastisk. Det er ikke mer å si, konkluderte Haaland som nå er soleklar toppscorer i den engelske toppdivisjonen.

Neste mann på lista er Harry Kane, med syv mål.

Haaland scoret hat trick i sitt første byderby mot Manchester United. Med det har han allerede scoret tre hat trick i Premier League, på kun åtte kamper. Det er like mye som Cristiano Ronaldo har klart i sin Premier League-karriere. Portugiseren har dog prøvd 232 ganger.

Fikk utfordring av Guardiola

Før kampen svarte Manchester City-trener Pep Guardiola slik på spørsmål om hva han hadde sagt til nordmannen før kampen mot byrivalen.

– Jeg sa «kan du score fem mål, er du snill?», avslørte Guardiola til Sky Sports.

Og spanjolen fikk nesten som han ba om.

Så fort klokken passerte en halvtime startet nordmannen å nedsable Manchester United. Først steg han til værs og smadret Manchester United-spillerne i boksen på en corner, og stanget ballen så vidt over målstreken.

Tyrell Malacia forsøkte desperat å klarere, men var for sent ute.

– Haaland er et beist! Det er som en mann som spiller femmer-fotball. Jeg aner ikke hvorfor Eriksen markerer ham, for han kunne ikke håndtere det, utbrøt tidligere Manchester United-spiller Gary Neville etter Haalands første mål.

– Manchester United får juling

Da hadde allerede Phil Foden sendt Manchester City i ledelsen.

– Han knuser Manchester United-spilleren i lufta der, Erling Braut Haaland. Han går høyere, er sterkere. Han er rett og slett en råtass, mente Viaplays ekspert Tor Ole Skullerud.

MYE JUBEL: Manchester City scoret seks mål mot Manchester United, og fikk mye å juble for. Foto: Rui Vieira / AP

Kun to minutter senere var nordmannen frempå igjen. I ren måltyv-stil dukket han opp på bakerste stang, og skled inn et innlegg fra Kevin De Bruyne.

– Manchester United får skikkelig juling, konkluderte Neville etter Haalands andre mål

– Det er ikke så mye mer å si om guttungen fra Bryne som fortsetter med noe som er helt umulig å se dimensjonene på. Han er i en flyt av en annen verden, konkluderte Skullerud.

Imponerer tidligere lagkamerat

Like før pause la Haaland fra seg målhatten, og dro på seg servitørhatten. Et strålende innlegg landet perfekt hos Phil Foden, som satte inn 4–0.

Etter pause reduserte Anthony for Manchester United med en perle, men nordmannen var ikke ferdigspilt. Haaland dro seg igjen fri i boksen, og ekspederte inn 5–1 med bredsiden av foten.

Og like etter serverte han Foden igjen, så også engelskmannen kunne notere seg for et hat trick.

Prestasjonen til nordmannen vekker oppsikt også hos andre fotballkolleger.

– Wow, Erling Braut Haaland. Rett og slett et monster, skriver Borussia Dortmund-stopper Mats Hummels på Twitter.

Manchester United får helt annen omtale. De slaktes etter prestasjonen mot rivalen.

– Jeg kan nesten ikke tro det jeg ser. Jeg kan ikke fatte hvor dårlige Manchester United har vært, sa Roy Keane hos Sky Sports.

– Det var en veldig dårlig dag på jobb. Vi kan bare skylde oss selv. Det er mye vi må forandre, og mye vi må gjøre bedre, mener Manchester Uniteds midtbanemann Christian Eriksen.