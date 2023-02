Erling og «Ødda», som de selv kaller hverandre, har kanskje vært ligaens to beste spillere denne sesongen. Haaland står med 25 mål og fire målgivende pasninger, Ødegaard med åtte mål og fem målgivende.

– Det er helt fantastisk å se Martin gjøre det så bra som han har gjort i Arsenal. Han har truffet perfekt med klubbvalget og får brukt sine beste kvaliteter, sier Erling Braut Haaland i podkasten Klokkepodden.

– Det er fantastisk for oss nordmenn. Også synes jeg det er spesielt siden jeg spiller med han og, det er kult å se. Det er og kult å bli rivaler i år siden vi konkurrer mot hverandre, sier Haaland.

Landslagssjef Ståle Solbakken spår et veldig åpent oppgjør mellom sine to elevers lag.

– Jeg tror det blir veldig tett og jevnt, hvor kanskje det er en enkeltprestasjon fra en av våre som avgjør kampen, sier Ståle Solbakken til NRK.

MØTTES I FA CUPEN: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland møttes i FA-cupen 27. januar. Da vant Manchester City 1-0. Foto: Dave Thompson / AP

Holder kontakten daglig

De to norske superstjernene vil nok bli viktige i kampen som kan bli avgjørende i tittelracet om å vinne Premier League. Men uansett utfall skal det nok mye til å påvirke deres gode vennskap utenfor banen.

– Jeg er god kompis med Martin. Han er en fantastisk type. Jeg unner han all suksess. Det er fantastisk når nordmenn gjør det bra, og jeg håper det er mange andre som kommer opp og frem og mange som vil, sier Haaland.

– Sender dere hverandre meldinger eller snap etter en kamp?, får Haaland spørsmål om i Klokkepodden.

– Ja, vi tuller mye med hverandre. Vi snakker så å si hver dag. Det er kult, og det gjør meg som nordmann stolt selvfølgelig, sier jærbuen.

GODE VENNER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard fant raskt tonen på landslaget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi har snakket sammen en god del, men ikke tatt opp denne kampen. Det er en viktig kamp mellom to lag som har en historie seg imellom, sier Ødegaard til nyhetsbyrået PA.

– Jeg er ikke overrasket over hva han (Haaland) har fått til. Jeg har fulgt ham over mange år og vet at han er en fantastisk spiller og utrolig målscorer, sier Arsenal-kapteinen.

Landslagssjef Solbakken er glad for at hans kaptein og visekaptein har funnet tonen.

– Det er vel mest at de henger mye sammen og er jevnaldrende. De har hatt mye kontakt med hverandre over tid. Det er naturlig, og så lever dem i en verden som dem ikke kan snakke med så mange andre med kanskje, så det kan være godt å snakke med hverandre litt om det, sier Solbakken.

DUO: På landslaget har Haalands og Ødegaards samspill blomstret. På onsdag er de konkurrenter. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Haaland usikker til kampen

NRKs fotballekspert Åge Hareide er klar på hvor viktig kampen på onsdag er. Arsenal leder ligaen med tre poeng ned til Manchester City. London-laget har én kamp mindre spilt.

– Det slår voldsomt ut hvis det ene laget vinner. Det er en sekspoengskamp. På den psykiske mentale delen, at du overvinner din nærmeste konkurrent, vil bety mye og du tar det med deg videre i sesongen, sier Hareide.

TRØKK: Haaland måtte bytte ut etter denne smellen med Martinez i søndagens kamp. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Haaland fikk seg en smell i duell med Aston Villa-keeper Emiliano Martínez i kampen på søndag. Han ble da byttet ut etter 45 minutter spilt.

– Jeg tror ikke han er skadet, men vi får se i morgen. Forhåpentligvis kan han spille på onsdag. Hvis det er en risiko, så kommer han ikke til å spille, sa Manchester City-manager Pep Guardiola i forkant av kampen mot Arsenal.

Det viktigste for den tidligere og den nåværende landslagssjefen er at de to norske stjernene kommer friske til landslagssamling i mars.

TENKER PÅ SAMLINGEN I MARS: Landslagssjef Ståle Solbakken. Her sammen med sine to stjernespillere. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Men det som er fantastisk er at vi har to nordmenn som har vært i hovedrollen for to topplag i England, og det er en sjelden kost, sier Hareide.

– Tror du det blir litt terging fra den som vinner kampen på neste landslagssamling?, spør NRK Solbakken.

– Jeg tenker dem venter med den tergingen før ligaen er over. De må nok holde igjen litt på det, smiler Solbakken.