Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard nominert til gjev pris for andre år på rad

Viking signerte midtbanespiller fra dansk fotball – skal erstatte Glimt-klare Auklend

Midtbanespilleren Christian Cappis forlater den danske hovedstadsklubben Brøndby til fordel for spill i Viking.

Rogalandsklubben bekrefter signeringen i sine kanaler tirsdag.

– Jeg er veldig glad for å ha signert for Viking. Viking er en av de største klubbene i Norge og har et veldig spennende prosjekt på gang, sier Cappis i en uttalelse.

Den amerikanske midtbanespilleren ankom Stavanger mandag for å sluttføre overgangen.

Nå har han bestått den medisinske testen og signert kontrakten. (NTB)