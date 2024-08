– Hvem er vel bedre til å håndtere «tractor boys» enn Erling Braut Haaland fra Bryne? utbrøt Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Da hadde jærbuen nettopp rundet Ipswich-keeper Arijanet Muric med hodet(!), for å så sette ballen i det åpne målet.

Hans andre for ettermiddagen. For bare tre minutter tidligere hadde Haaland sørget for balanse i regnskapet, takket være et velplassert straffespark. 24-åringen har med det scoret mot samtlige Premier League-lag han har møtt.

– Alt er tilbake til normalt. Så jeg er happy, sier Haaland til Viaplay etter kampslutt.

Og to minutter før full tid dundret han ballen i mål for tredje gang. Et langskudd fra 18 meter suste ned i nærmeste hjørne, og Haaland kan ta med seg matchballen hjem.

– Et fint hat trick og en viktig seier. Det var tre viktige poeng og det er fantastisk å være tilbake på hjemmebane, kommenterer hovedpersonen selv.

Gjestene sjokkerte

Dette var nemlig ikke dagen å for publikum å komme litt sent til plassene sine. Det var bare spilt seks minutter da Ipswichs Sammie Szmodics plutselig var helt alene mot City-keeper Ederson.

Sammie Szmodics sender Ipswich i ledelsen. Foto: AP

Vingen fant akkurat nok plass mellom beina på sisteskansen, og gjestene tok en overraskende ledelse.

Men den skulle ikke vare spesielt lenge. Bare se på disse tallene:

1-1: 11:58

2-1: 13:37

3-1: 15:09

Tre mål på tre minutter og elleve sekunder. Først var det en klønete manøver av Ipswich-back Leif Davis som sendte Savinho i bakken i feltet. En lang VAR-sjekk konkluderte med straffespark, som Haaland satte i garnet.

Dobbel tverrligger

Like etterpå var det Ipswich-keeper Muric som skulle forære de lyseblå en gavepakke av de sjeldne. Et tilsynelatende enkelt tilbakespill endte med at en overmodig Muric holdt i ballen altfor lenge. Det snappet Savinho opp, og ga Kevin De Bruyne åpent mål. 2–1.

Erling Braut Haaland setter sitt andre for dagen. Foto: AP

Og så ble de elleville City-minuttene avsluttet med at Haaland selv satte ballen i det åpne målet.

Det meste handlet om de lyseblå resten av omgangen. Både Rico Lewis og De Bruyne traff tverrliggeren, men nærmere kom de aldri. 3–1 var stillingen da lagene gikk til garderobene.

Nære på hodet

Etter hvilen hadde stadig Manchester-laget et fast grep om kampen, selv om gasspedalen ikke var like hardt trykket like hardt ned.

Først da kampuret viste 64 minutter kom den første, skikkelige sjansen i 2. omgang, men den var til gjengjeld stor. Og var signert Erling Braut Haaland, så klart.

City sto bra igjen etter at et hjørnespark var blitt headet ut, og innlegg nummer to havnet midt på pannebrasken til Haaland. Ballen hadde retning lengste kryss, men der oppe var også Muric. En glitrende redning hindret Haaland-hat trick.

Så nære kom Erling Braut Haaland sitt tredje for dagen. Foto: AP

Etter 71 minutter ble det et gledelig gjensyn for Manchester-publikummet. Da fikk den gamle yndlingen Ilkay Gündogan sin re-debut, etter å ha vært et år i Barcelona.

Og så kom altså det tredje Haaland-målet kom like før slutt. Det går an å sette spørsmålstegn ved keeperspillet, men skuddet var like fullt både hardt og velplassert.

– Jeg så en liten luke der. Det er fint å score fra utenfor 16-meteren. Men jeg bryr meg ikke, så lenge jeg scorer, sier Haaland.

Også fotballekspert Martin Keown lot seg imponere av Haalands kamp.

– Erling Haaland «mobber» forsvarsspillerne. De vet at de må være tett på han, hvis ikke vil han utnytte det. Han ser sjansen, snurrer rundt med ballen og hamrer den i hjørnet, kommenterer han hos Final Score.

Nå har både nordmannen og City startet sesongen på best mulig vis. Han står med fire mål på to kamper, mens laget har full pott.