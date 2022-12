Haalands to scoringer mot Leeds var spesielle på mange måter. Nordmannen er født i Leeds, og faren, Alfie Haaland, har spilt for både Leeds og Manchester City.

– Da jeg var liten hadde jeg en Leeds-drakt med Eirik Bakke på ryggen og en City-drakt med pappa på ryggen. Dette er en spesiell dag for meg og familien min, jeg er stolt, sier Haaland til Viaplay.

Hans andre scoring for kvelden gjorde han også historisk. Det var hans mål nummer 20 på 14 kamper.

Ingen andre i Premier League-historien har scoret 20 ganger på færre kamper.

– Haaland har en uhyggelig evne til å vite hvor han skal være for å score mål, og en sult som jeg aldri har sett før. Det er smittsomt i laget. Han er en av mine favorittspillere å se på, sier Leeds-trener Jessie March til BBC etter kampen.

Han var treneren til Haaland i Red Bull Salzburg,

– Det er helt utrolig. Rekorder kommer ikke bare til å bli slått, de kommer til å bli knust av Haaland, skriver den tidligere storscoreren Michael Owen på Twitter.

Kevin Phillips hadde den forrige rekorden med 20 mål på 21 kamper.

Erling Braut Haalands første 20 Premier League-mål Ekspandér faktaboks 19 av 20 mål fra inne i 16-meteren

7 av 20 mål fra inne i 5-meteren

13 med venstre fot, 4 med høyre og 3 med hodet.

Antall scoringer på 1 touch: 17 av 20.

Av de 20 målene er tre på straffer.

Planla redusert feiring

De to scoringene til Haaland i dag var de enklere sorten. Den første fikk han servert på åpent mål av Jack Grealish, og der var Haaland sikker.

Denne samme oppskriften var like dødelig drøye ti minutter senere. Grealish gikk ned mot dødlinja, og la flatt inn ut i feltet. Der venta Haaland som bredsidet inn ballen med feil fot.

På begge scoringene var det en dempet feiring fra Haaland.

– Det var planlagt. Jeg følte ikke for å juble, jeg har respekt for Leeds. Det er der jeg er født. Men jeg jubla med Jack, han hadde to fantastiske målgivende, sier Haaland.

DEMPET FEIRING: Erling Braut Haaland jublet ikke like mye som vanlig mot Leeds. Foto: OLI SCARFF / AFP

Dette var også Haalands 24 og 25 scoring på 20 kamper under Guardiolas ledelse. Ingen har scoret flere på så kort tid under spanjolen.

Det tok Lionel Messi 28 kamper for å nå 25 mål under Guardiola.

Haaland slet med en skade i ankelen før Premier League tok VM-pause. Den skaden var han ikke kvitt da han kom tilbake på treningsfeltet, avslører Guardiola.

– Jeg har en følelse av at han fortsatt ikke er på topp. Han scoret to mål, men farten hans er ikke helt der den kan være. Han trenger tid. Han spilte 90 minutter igjen og scoret to fantastiske mål, sier Guardiola til Viaplay og legger til:

– Men jeg har følelsen av at dette ikke er Erling som han var den første delen av sesongen, sier Guardiola til Viaplay.

Sjansesløseri

Allerede før minuttet var spilt så var Haaland igjennom alene med keeper, men Illan Meslier i Leeds-målet klart å hindre scoring.

Etter den forrykende starten på kampen tok det en halvtime før Haaland var på farten igjen. Kevin De Bruyne fant nordmannen med en millimeterpresis pasning. Igjen vant Meslier duellen mot Haaland, og reddet skuddet.

– Jeg sa det til de andre i garderoben, jeg kunne scoret fem mål. Sånn er livet, jeg må trene mer, sier Haaland til Amazon Prime.

Rett etterpå fikk Jack Grealish en enorm mulighet da han satt ballen over fra tre meters hold. På overtid i første omgang fikk samme mann enda en mulighet fra kort hold, men også denne gangen satt han ballen over mål.

BOMMET: Jack Grealish bommet på flere store sjanser mot Leeds. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

City fikk allikevel med seg en ledelse inn til pause. Rodri var først frempå en retur og sendte bortelaget foran.

Pascal Struijk reduserte fra et hjørnespark drøye kvarteret før slutt, men City kontrollerte inn seieren. Dermed går dem forbi Newcastle på tabellen og er nummer to, fem poeng bak ledende Arsenal.

Neste mulighet for Haaland å score enda flere mål er på nyttårsaften. Da møter Manchester City Everton på hjemmebane.