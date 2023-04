Haaland med drømmemål: – Han er utenomjordisk

Oilers slo tilbake mot Storhamar i ellevill NM-finale

Stavanger Oilers så ut til å ryke nok en gang for Storhamar, men kom tilbake like før slutt og avgjorde i spilleforlengelsen. Nå er det kamp igjen i NM-finalen.

Greg Mauldin sørget for enorm hjemmejubel ni minutter ut i spilleforlengelsen. Kampen endte 5-4.

Det er nå 1-2 før den fjerde kampen på Hamar.

Veteran Patrick Thoresen sendte Storhamar i føringen før to minutter var spilt. Martin Rønnild økte ledelsen.

Midtperioden ble hektisk. Oilers kom ut i et helt annet tempo og presset bortelaget. Bryce Gervais reduserte før Thoresen satte inn sitt andre, men Stavanger svarte med Gervais og Ludvig Hoff.

Peter Quenneville sørget for 4-3 like etter før Karlsen gjorde at det ble mer underholdning på isen i Stavanger. I forlengelsen sørget 40 år gamle Mauldin for fest.

3969 tilskuere var på plass i Stavanger. Den fjerde kampen i best av sju-serien mellom lagene spilles på Hamar tirsdag.