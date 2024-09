Erling Braut Haaland kåret til månedens spiller i Premier League

Månedens spiller for august i Premier League gikk ikke overraskende til Manchester City-spiss Erling Braut Haaland.

Nordmannen satte inn sju scoringer på de tre første Premier League-kampene denne sesongen. De nærmeste utfordrerne på toppscorerlisten står med tre nettkjenninger.

Mandag ble Haaland den store helten for Norge da han sørget for 2-1-scoringen mot Østerrike i nasjonsligaen.

Det er tredje gang Haaland får utmerkelsen. Harry Kane og Sergio Agüero er de to som har vunnet prisen flest ganger med sju.

Haaland kom til Manchester City sommeren for to år siden. På den tiden har han scoret 70 mål på 69 kamper i Premier League. I alle turneringer er det blitt 97 mål på 102 kamper totalt for Manchester City. (NTB)