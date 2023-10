Stabæk seiret i målfest tross gigantisk keepertabbe

Stabæk lå under 1-2, men snudde til 4-2-seier over Røa i Toppserien lørdag. Røa har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Røa tok ledelsen da Oline Fuglem scoret allerede etter seks minutter. Hildegunn Sævik var uheldig og sørget for 1-1 ved selvmål etter 28 minutters spill.

Martine Midtbø sendte Røa i ledelsen igjen noen minutter før pause etter en enorm keepertabbe av Sunniva Skoglund. Skoglund skulle fange ballen som trillet mot henne, men istedet trillet den mellom beina og inn i mål.

– Nei, det er typisk det. Mister øya på ball og så går det litt for fort. Sånt skjer, så det lever jeg fint med, sier Skoglund til NRK.

Etter 65 minutter sørget innbytter Monica Nedgård Isaksen for at lagene var like langt med sin 2-2-scoring. Hun hadde akkurat blitt byttet inn. Iris Omarsdottir ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 3-2-målet tre minutter før slutt, og ett minutt før slutt scoret Stabæk ved Thea Loennecken. Den endelige stillingen ble 4-2.

Etter lørdagens kamp er Stabæk på femteplass på tabellen med 31 poeng, mens Røa er nummer sju med 23 poeng. (NRK/NTB)