Dermed skifter Slokvik fra skiskyting til friidrett. Slokvik var tidligere president i Norges Skiskytterforbund.

Han har også bakgrunn som trener, og har trent Ole Einar Bjørndalen som hovedtrener for skiskyttergutta.

– Dette blir først og fremst spennende for begge parter. Jeg er nok bedre forberedt enn når jeg tok over skiskytterlandslaget. Jeg kjenner friidretten bedre.

Tjørhom slutter

– Det blir en spennende utfordring. Det som trigget meg var at jeg ville jobbe enda tettere på trenere og utøvere enn jeg har gjort i det siste. Det har vært gjort en veldig bra jobb. Og måten Håvard (Tjørhom) har tenkt på, harmonerer mye med slik jeg er skolert, og hvordan jeg jobber med utvikling av toppidrettsutøvere, sier Slokvik på en pressekonferanse.

Han tar over etter Håvard Tjørhom som gir seg etter to år i stillingen.

– Det har vært et utrolig tungt valg å ta. Og det er svært vanskelig å forlate norsk friidrett i den posisjonen de er i nå, sa Tjørhom i en pressemelding tidligere i dag.

– Men det har blitt tydelig for meg at logistikken med å bo med familien på Sola og jobbe i Oslo ikke er optimalt, sa Tjørhom.

PRESSEKONFERANSE: Erlend Slokvik ble presentert som ny toppidrettssjef i friidrettsforbundet på en pressekonferanse mandag formiddag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Skremmende

Norsk friidrett som har opplevd mange oppturer de to siste årene med Karsten Warholm og Ingebrigtsen-brødrene i front.

– Det kan jo være skremmende, men på en annen måte er det behagelig også. Da vet du at ting fungerer bra. Slik var det også når jeg tok over orienteringslandslaget og skiskytterlandslaget. Det var bra kvalitet på det som foregikk. Men det gikk an å gjøre det enda bedre. Og det gjorde vi.

– Jeg ser at det finnes forbedringspotensial. Ikke minst er det viktig å tenke på at vi skal få fram nye utøvere også om fire-fem år, og ikke bare de som akkurat er best nå, sier Slokvik videre.

Rett til Tokyo

Slokvik reiser rett til Tokyo i friidrettsforbundets tjeneste etter pressekonferansen.

– Jeg tror at Erlend kommer til å gjøre en bra jobb. Han vil videreføre arbeidet Håvard har gjort, og han har unik bakgrunn og toppidrettskompetanse som er relevant for oppgavene i denne jobben her, sier generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Nå vil Slokvik bruke tiden til å bli bedre kjent med miljøet.

– Det nytter ikke å tro av jeg skal endre noe med en gang. Her må jeg lære og kjenne hva som er gjort bra, og hvordan ting er blitt utviklet. Deretter kan jeg etter hvert begynne å utfordre miljøet lite grann, sier Slokvik.