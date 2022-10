– Det var ein lette. Eg har vore spent på korleis kvardagen min skulle sjå ut. Å få det i boks og bli ferdig med det tek mykje vekt av skuldrene mine, seier Blikra til NRK.

Det var for eit par veker sidan at den norske proffsyklisten fekk beskjed av Uno-X at han ikkje var med i framtidsplanane deira, og at han måtte sjå seg etter eit nytt sykkellag.

Det skjedde etter tre år hos det norske sykkellaget, utan ein siger på proffnivå.

– Det var sjølvsagt ein veldig tung beskjed å få. Men eg bestemde meg raskt for at eg skulle gjere det beste ut av ein vanskeleg situasjon. Eg måtte berre prøve å gjere så godt eg kunne og gjere dei rette tinga i treningsarbeidet, seier 25-åringen.

PROFFSYKLIST: Erlend Blikra. Foto: Geir Olsen / NTB

Då framtida så mørk ut, måtte han ta grep. Han sende e-postar til ei rekkje lag for å høyre om dei hadde plass til han på laget.

– I starten såg eg på det med litt spenning, for det finst mange spennande lag der ute. Eg lever alltid i håp om at det skal lykkast, men så fekk eg ein del svar om at dei fleste lag var fulle og at eg tok kontakt for seint. Då såg eg litt mørkt på det, fortel Blikra.

– Kom beskjeden frå Uno-X litt vel seint?

– Det kan du seie, men samtidig visste eg ei stund at framtida var uviss. Lag blir fylt opp, så det gjorde ting litt vanskelegare.

Laga gjorde heilomvending

Men i Malaysia kom heilomvendinga for Blikra. Han presterte svært sterkt i Tour of Langkawi, og det toppa seg med etappesiger i styrtregnet på den sjette etappen av touren. Til slutt vann han også poengtrøya samanlagt, etter ein fjerdeplass på siste etappe.

Då måtte Uno-X-sjef Jens Haugland ta ein telefon til ryttaren sin.

– Det tok ikkje så mange timar etter sigeren før han ringde opp og sa han ville gjerne tilby kontrakt likevel, seier han.

Sigeren smakte med andre ord svært godt for Blikra.

– Det var herleg. Eg håpa vi skulle få til ein siger med ein god start, og vi så det var mogleg. Det var min første siger på proffnivå, så det var sjukt herleg, smiler rogalendingen.

Han fortel at det var nokre lyspunkt perioden med uvisse om framtida.

– Det som var så fint, var at eg fekk så mykje støtte frå personar som ønskjer at eg skal få det til i ritt og kontraktsmessig. Når ein får beskjeden er det eit veldig trykk som blir løfta av skuldrene, seier syklisten.

Blir rosa av sjefen

Uno-X-sjef Haugland fortel at det var ein svært hyggjeleg beskjed å gi til ryttaren sin.

– Grunnen er ganske enkel. Vi gav beskjed om at han måtte bidra i haust om han skal få ny kontrakt, og eg trur ikkje han var usamd i det, for han var veldig på vippen. Samtidig var vi klare på at han skulle fullføre sesongen hos oss og ha laget i ryggen, seier Haugland til NRK.

FORNØGD: Jens Haugland fekk gi Erlend Blikra ein hyggjeleg beskjed etter etappesiger i Tour of Langkawi. Foto: Berit Roald / NTB

Han held fram:

– Så reiser han til Malaysia, og taklar det ekstremt profesjonelt overfor alle. Då skal ikkje vi sitje på den høge hesten vår og seie at vi ikkje kan tenkje oss om. Det gjorde vi tidlegare denne veka, så då tok eg ein telefon til han i Malaysia.

Han var også raskt ute i sosiale medium, der han innrømde at laget hadde gjort ei feilvurdering.

– Dei som kjenner meg veit at eg ikkje snur veldig ofte. Men det er ei nyttig erfaring for min eigen del. Vi hadde tenkt tanken, og då han vann baud moglegheita seg veldig. Så dette har eg ikkje gjort mange gonger, nei. Men det er ein mykje større feil å ikkje innrømme han, seier han.