Eriksen tomålsscorer da Molde lekte med Häcken

To uker etter at Molde knuste Per Mathias Høgmos Häcken på hjemmebane, gjentok de triumfen i fjerde europaligarunde.

Før kvarteret var spilt hadde begge lag notert seg for store sjanser.

Så ble det «häcktisk» for Høgmos menn. De norske gjestene var effektive da tidligere eliteseriespiller Tomas Totland rotet det til. Molde-veteran Magnus Wolff Eikrem plukket opp ballen og sendte den raskt opp til Fredrik Aasmundrud Gulbransen som holdt hodet kaldt og satte kampens første mål.

Ni minutter senere doblet Kristian Eriksen ledelsen etter hjørnespark fra Eikrem. Ballen gikk via Martin Ellingsen før Eriksen dunket den inn i nettet.

I andre omgang jaktet hjemmelaget redusering og i det 65. minutt satt det for fjorårets Allsvenskan-vinner.

Molde-keeper Oliver Petersen reddet første skuddforsøk, men Srdjan Hrstic scoret enkelt på returen.

– Litt unødvendig synes jeg at de ikke klarer å få klarert den første ballen unna, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp på NRK Sport.

Etter reduseringen jaget Häcken utligningen, men det var Kristian Eriksen som satte kampens fjerde mål på vakkert vis. Sluttresultatet ble 3–1 til blåtrøyene.

Med det sikret romsdalingene seg tre viktige poeng og jakter avansement i Europaligaen. Molde har nå like mange poeng som Qarabag i gruppe H, som tidligere i kveld tapte 0–1 for Bayer Leverkusen. Sistnevnte ledergruppa med 12 av 12 mulige poeng.