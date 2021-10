Eriksen nektes Serie A

Stjålne OL-sykler funnet i Romania

Det italienske landslaget i banesykling ble frastjålet 22 sykler til en verdi av rundt seks millioner kroner sist uke. Fredag ble de funnet sør i Romania under en narkorazzia.

Der skal de mistenkte gjerningspersonene ha forsøkt å selge dem for rundt 15 000 kroner per stykk. De skal hovedsaklig være mistenkt for dopsmugling, men også ha fraktet med seg andre varer.

Syklene ble stjålet utenfor et hotell i den franske byen Lille.

Flere av dem var i bruk da Italia vant OL-gull i lagforfølgelse i Tokyo.