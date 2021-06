Peker på leger etter Maradona-død

Én av de sju medisinske fagpersonene som er tiltalt etter at den argentinske fotballegenden Diego Armando Maradona døde, hevder legene har skylden.

Onsdag forklarte sykepleier Dahiana Gisela Madrid seg i et rettsmøte om omstendighetene rundt dødsfallet, og hun pekte på at Maradona ble forsømt av sine leger.

– De drepte Diego, sa hennes advokat Rodolfo Baque etter rettsmøtet.

Maradona døde av hjertesvikt i november, få uker etter at han ble operert for en blodpropp i hjernen. Han ble 60 år gammel.

Madrid er en av sju som etterforskes for drap etter at en ekspertgruppe konkluderte med at Maradonas dødsfall knyttes til manglende helsehjelp og at han ble overlatt til seg selv i en «lang og pinefull periode».