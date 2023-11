– Det er selvfølgelig stas og vise at jeg ikke er ferdig på toppnivå enda, sier Emil Iversen til NRK etter målgang.

– Det er jeg stolt over rett og slett, fortsetter han.

Emil Iversen ble vraket fra landslaget i mai etter en tung sesong. Siden den gang har han lett etter svar på hva som er galt. Bihulene skulle vise seg og være noe av hovedproblemet. De fikk han operert i våres. I dag beviste trønderen at pila peker oppover.

– Det har vært litt seigt det siste året, med veldig mange vonde opplevelser. Det betyr mye å få gode opplevelser når man har hatt så mange vonde, sier Iversen.

Emil Iversen måtte prestere for å sikre seg en verdenscupplass. Foto: NTB

Iversen ble også nummer to bak Johannes Høsflot Klæbo på samme distanse i fjor.

Måtte prestere

Utenfor landslag måtte Iversen dermed prestere på Beitostølen for å sikre seg en verdenscupplass. Men det presset har ikke Iversen kjent på selv.

– Jeg synes det er mange rare kommentarer fra siden om at man må levere. Jeg føler ikke at jeg går med kniven på strupen i det hele tatt. Jeg har nesten ikke gitt skirenn i år, jeg må få litt tid til å komme i gang, sier Iversen til NRK.

På spørsmålet videre om han er klar for verdenscuprenn i Ruka svarer han følgende:

– Nei, nei, nei!

– Sier du nei om du får spørsmålet?

– Ja, jeg tror det. Jeg gleder meg veldig til å gå på Gålå og fortsetter:

– Jeg er i veldig trygge omgivelser nå, med kjæreste og familie. Da blir det skummelt å være på tur med de gutta der igjen. Kanskje jeg må ta med dama til Finland i så fall.

Har ikke bestemt verdenscuplaget

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror det viktigste for Iversen er å få flere gode opplevelser.

– Uavhengig om det er klubbrenn i Grova eller verdenscup i Ruka. Jeg er superglad på hans vegne, både i går og i dag. Han har ikke gått veldig mange renn de siste årene, og få av dem har vært god, sier Nossum til NRK.

landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen

– Nå må han bygge på dette videre, fortsetter han.

– Er han aktuell for Ruka?

– Det er alltid en fordel å gå fort kontra å gå sakte med tanke på uttak. Og så er det som vanlig hardt å gå seg til Ruka.

– Er du usikker på noen av plassene?

– Nei, jeg er ikke usikker på så veldig mange plasser, som ikke vil avsløre om Iversen er en del av verdenscuplaget til Ruka eller ikke.

Valnes sikret dobbeltseier

Fredagens sprintvinner, Erik Valnes, viste at han hadde krefter igjen da han sikret dobbeltseier i dag.

– Har Valnes har funnet en snarvei fra 7,6 kilometer og inn? Emil Iversen er langt, langt bak, utbrøt NRKs ekspertkommentator Jann Post da han så tiden til Valnes ved passeringspunktet.

Erik Valnes sikret seier på åpningssprinten fredag. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det godstoget fra nord, den avslutningen var helt ekstrem. Han gikk så fort at klokka og grafikken ikke hang med, supplerte Torgeir Bjørn.

Hans største utfordrer var imidlertid Iversen, men trønderen fikk det tungt mot slutten og endte til slutt 18 sekunder bak Valnes i mål.

– Det føles veldig bra, det funket i dag. Det var gode tak i staking og gode diagonaltak. Det var på håret at jeg følte at den åpningen kostet for mye. Arild sto i bakken og ropte noen ord som fikk meg til å senke meg ned, sier Valnes etter seieren.

– Jeg har hatt en god følelse i lang tid, sier han videre.

Herrenes 10 kilometer gikk gjennom vakkert landskap i kuldegradene på Beitostølen. Ikke like kaldt som da kvinnene gikk sin 10 kilometer. For da Heidi Weng gikk av med seieren viste gradestokken ned mot 17,7 kuldegrader. Grensen for å få lov til å gå renn er 18 minus.