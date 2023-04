Drog frå søstera si kamp: – Den dårlegaste avgjerda i historia

Bekreftet: Frank Lampard blir vikarmanager i Chelsea ut sesongen

Chelsea henter tilbake klubblegenden Frank Lampard (44) for å lede laget fram mot sommeren.

Ansettelsen ble bekreftet torsdag etter et døgn med klare tegn på et Lampard-comeback. Det skjer drøyt 800 dager etter at han ble sparket som Chelsea-manager, og tidligere i år måtte han forlate et Everton-lag under nedrykksstreken.

Lampard tar over en storklubb som strever i Premier League. Chelsea ligger på 11.-plass og har kun vunnet fire av sine 20 siste seriekamper. De elendige resultatene kostet Graham Potter jobben.

Han ble i september hentet inn som et langtidsprosjekt, men etter 31 kamper (tolv av dem vunnet) var det slutt. (NTB)