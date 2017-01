Erevik vurderer å legge opp: – Må ta hensyn til andre enn meg selv

– Jeg har levd et selvisk liv hvor mine hensyn og håndballen er blitt tatt hensyn til. Nå er det ikke bare meg det må tas hensyn til lenger, sier Ole Erevik til NRK.

Keeperveteranen fra Stavanger debuterte for det norske landslaget i november 2001. I 2005 fikk han så sin første smak av VM med gjennombruddsmesterskapet for håndballgutta i Tunisia.

Nå kan VM i Frankrike – tolv år etter oppturen i Tunisia – bli hans siste mesterskap med flagget på brystet. Faktisk kan denne vårsesongen bli hans siste mellom to håndballstenger overhodet.

Venter barn

For Erevik er ikke sikker på hva han skal gjøre til sommeren.

– Det er et godt spørsmål. Jeg har en kontrakt med Pays d’Aix som løper ut til sommeren. Alt avhenger av hva som skjer etter det, forteller han.

Samtidig legger Erevik til:

– Det kommer en familieforøkelse snart, og mye tyder på at jeg reiser hjem.

Og med hjem mener han ikke Stavanger eller Norge, men København der hans danske kone kommer fra.

– Vi er fast bestemt på å bosette oss utenfor København, der vi allerede har et hus. Da er det et naturlig begrenset utvalg av klubber jeg kan spille for i nærområdet, sier Erevik.

– Så da kan du bestemme deg for å legge opp?

– Ja, det kan det bli til, sier Erevik og smiler forsiktig.

Det er en avgjørelse han eventuelt vil leve helt fint med.

VETERANEN: Slik er vi blitt vant til å se Ole Erevik det siste tiåret. Til sommeren kan det være slutt. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Beslutningen om å reise hjem til Danmark er tatt. Og jeg er vel vitende om hvilke konsekvenser det kan bli av den. Jeg har hatt en fantastisk hustru hjemme som har tillatt meg å gjøre det jeg har lyst til. Nå må jeg ta hensyn til andre enn meg selv, sier Erevik.

– Øynene er irrelevante

Keeperkjempen påpeker at den alvorlige øyeskaden han pådro seg i fjor – og som nå gjør at han må spille med spesialbriller – ikke har noen innvirkning i den pågående tankeprosessen

– Dette er ene og alene av familiære årsaker. Øynene er irrelevante, forteller han.

Erevik hadde noen innhopp i de første VM-kampene i Nantes, før han ble tatt ut av troppen forrige uke. Siddisen er likevel fortsatt med lagkameratene i Frankrike, og avslutter gjerne landslagskarrieren med VM-medalje i Paris.

– Jeg synes selv at jeg har vært med på ganske mye. Hvis dette VM skulle bli det siste for meg, så hadde ikke gjort noe å reise hjem med en medalje, sier Erevik og gliser bredt.