Er Pochettino i ferd med å miste grepet?

Sitronene til Mauricio Pochettino har nok jobbet ekstra hardt i det siste.

Suksesstreneren er kjent for å ha en bolle sitroner på kontoret sitt, fordi han tror de absorberer negativ energi. De så ut til å fungere forrige sesong, da Spurs nådde finalen i mesterligaen.

Men denne sesongen har dynamikken endret seg helt. Spurs har to seire på ni kamper og røk nylig ut av ligacupen mot Colchester, et lag i fjerdedivisjon. Tirsdag tapte Spurs 7–2 mot det tyske storlaget Bayern München.

Aldri i sin 137-årige historie har Spurs sluppet inn syv mål på hjemmebane.

– Det var som om laget ga opp litt, sa Pochettino.

Mye av grunnen til formsvikten er at flere av spillerne ønsker seg bort. Men tanken som virkelig bør bekymre fansen, er om Pochettino muligens ønsker det samme.

Tottenham-spillerne fortvilte etter å ha røket ut av ligacupen mot fjerdedivisjonslaget Colchester. Foto: David Klein / Reuters

Høye ambisjoner

De fem årene Pochettino har tilbrakt i klubben, har vært karakterisert av en konstant drakamp mellom hans skyhøye ambisjoner og klubbens økonomiske realitet.

Spurs er laget med de sjette høyeste inntektene i Premier League. Om ressurser og resultater går hånd i hånd – noe de som oftest gjør i fotball – bør Spurs havne på sjetteplass hvert år.

Men under Pochettino har de klart topp fire i fire år på rad. De har kjempet om tittelen to av årene, og nådde finalen i mesterligaen i mai.

Selv om Pochettino ikke har vunnet en tittel med Spurs, har resultatene vært sensasjonelle.

De har imidlertid ikke vært gode nok for treneren selv. Pochettino har ofte lagt press på styreformann Daniel Levy for at Spurs skal investere mer. I fjor klarte Levy tydeligvis å overbevise ham om klubbens ambisjoner, for Pochettino signerte en ny kontrakt på fem år.

Men lite av det som har skjedd siden, har tydet på at Spurs er i ferd med å bli en del av eliten.

Mirakelet

Omtrent det eneste tegnet var finalen i mesterligaen, men den nådde Spurs på mirakuløst vis.

Egentlig var det et mareritt av en sesong. Spurs kjøpte ingen spillere i fjor sommer, åpningen av den nye stadion ble utsatt med flere måneder, og nesten alle på A-laget ble skadet.

De fleste trenere hadde sannsynligvis sett laget kollapse under slike forhold.

Pochettino har vært ønsket av flere andre, store klubber. Foto: Joe Giddens / Joe Giddens

Pochettino leverte imidlertid mesterligafinale og fjerdeplass i ligaen ved hjelp av sine strategiske egenskaper, sitt enorme fokus og sin positive energi. Selv om flere spillere hadde ønsket å dra i løpet av sommeren, ga han dem blanke ark.

Det førte til en bragd av en sesong, men nå ser samholdet ut til å ha forduftet. Flere av spillerne som er der nå, ville vekk også denne sommeren.

Pochettino har også hintet at han selv har tenkt på å si adjø.

Kunne dratt om han vant finalen

Argentineren vet at han stadig blir koblet opp mot Real Madrid og Manchester United, klubber som har ressursene til å gi ham en langt bedre plattform for å oppnå det han vil.

Det nevnes stadig at han aldri har vunnet et trofé som trener. Et bytte til en av disse gigantene vil øke sjansene hans for å endre på akkurat det.

Pochettino kunne fint satt en stopper for disse spekulasjonene. Men i mai, før mesterligafinalen mot Liverpool, gikk han så langt som å si at han kunne forlate klubben om laget løftet troféet.

— Jeg tuller ikke. Om jeg vinner mesterligaen under disse forholdene, denne sesongen, må jeg kanskje tenke litt på hva jeg ønsker å gjøre i fremtiden, sa han.

Ved andre anledninger har han truet med å dra om klubben ikke gir ham en klar plan for hvordan de skal hamle opp med eliten over lengre tid. Pochettino har sagt at det er mesterligaen og Premier League han drømmer om, ikke nasjonale cuper.

Spurs leverte på mange måter i sommer ved å hente Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon – tre unge og spennende spillere.

Den franske midtbanespilleren Tanguy Ndombele er en av spillerne Tottenham hentet i sommer. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Men hva med alle spillerne som vil dra?

Usikre kort

Mange av spillerne i Spurs har vært der lenge, og ønsker et skifte. Den danske playmakeren Christian Eriksen sa før sommeren at han ønsket en ny utfordring.

Venstrebacken Danny Rose hadde tenkt å finne seg en ny klubb i sommer, men ble til slutt værende. Den britiske avisen The Guardian skriver at også høyrebacken Serge Aurier og ballvinneren Victor Wanyama egentlig skulle dra.

I tillegg er midtstopperne Toby Alderweireld og Jan Vertonghen inne i det siste året av kontraktene sine. Både de og Eriksen kan gå til en annen klubb gratis neste sommer.

Dette er et alvorlig tegn for Pochettino. Usikkerhet rundt nøkkelspillere er dømt til å ramme stallen. Når Spurs da attpåtil taper 7-2, ser det ut som Pochettino har mistet grepet.

Treneren har selv innrømmet at spillernes ulike «agendaer» har vært skadelig.

– Når det er én spiller som vil dra, så er det OK. Men når det er flere, blir det vanskeligere å skape en god, positiv dynamikk, har Pochettino sagt.

Vendepunktet

Utfordringen for Pochettino blir nå å endre stemningen i troppen. Om han ikke får spillerne til å signere nye kontrakter, må han i det minste få dem til å yte maks frem til sommeren.

Men det blir nok ikke lettere av at det finnes så mye spekulasjon rundt hans egen fremtid.

Omtrent det eneste som virker sikkert, er at Spurs ikke kommer til å sparke ham. Skulle de gjøre det, vil de måtte betale ham rundt 360 millioner kroner, altså resten av det kontrakten er verdt.

Dessuten har Pochettino utrettet såpass store ting før, at han fort kan styre Spurs inn mot en topp-fire plassering selv under disse forholdene.

Det store spørsmålet er imidlertid om denne sesongen blir vendepunktet for Pochettino. En av argentinerens store styrker har vært å få hele stallen til å ønske å være en del av dette prosjektet, selv om de kunne tjent langt mer i andre klubber.

Den troen og det samholdet ser ut til å forsvinne nå. Og om Pochettino ser at gapet opp til toppen blir umulig å tette, er det en fare for at han vil gjøre det samme.