Er Mourinho riktig mann for Tottenham?

Det virker egentlig som galskap.

Tirsdag sparket Tottenham en av sine beste trenere noensinne (Mauricio Pochettino); onsdag hyret de inn en bråkmaker som virker utdatert (José Mourinho).

Spurs betaler Mourinho langt mer enn de betalte Pochettino. De har gitt ham kontrakt frem til sommeren 2023, selv om all erfaring sier at holdbarhetsdatoen hans går ut etter to år.

For alle vet at Mourinho i sitt tredje år pleier å klage, krangle og tape – før han må sparkes.

Men hva om det Mourinho utretter de første to årene, veier opp for bråket som kommer senere?

Dyr i drift

De fleste toppklubber krever ikke bare troféer, men harmoni og stabilitet. Derfor har Mourinho slitt med å finne en ny arbeidsgiver siden han fikk sparken i United i desember i fjor.

Men i Spurs er forholdene annerledes. De har ikke vunnet noe på 11 år.

Pochettino gjorde omtrent alt annet utenom å vinne en tittel. Med det sjette største budsjettet i Premier League førte han Spurs til en ligacupfinale og en mesterligafinale, og tok dem inn i to tittelkamper.

Spurs bygget et nytt stadion og dyrket unggutter fra akademiet som spilte offensiv fotball.

POCHETTINO: Argentineren gjorde omtrent alt annet utenom å vinne en tittel. Foto: Ian Kington / AFP

Pochettino bygget altså en plattform for å vinne titler. Hadde Spurs spurt Mourinho om han ville trene laget i 2014, før Pochettino kom, hadde han sannsynligvis sagt nei.

Fem år senere fremstår Mourinho som det motsatte av Pochettino. Han bruker mye penger, han gir blaffen i akademiet, og han spiller ofte kjedelig fotball.

Men Mourinho vinner troféer. Selv når han egentlig feiler.

Best siden Fergie

Og kanskje er det dét som gjør at styreleder Daniel Levy har ignorert alle faresignalene.

Mourinho har hatt gradvis mindre suksess siden han vant en sensasjonell «trippel» med Inter i 2010.

Både Real Madrid, Chelsea og Manchester United ble tvunget til å sparke ham enten i løpet av eller etter hans tredje år, på grunn av svake resultater samt interne feider med stallen og støtteapparatet.

Men i hver klubb oppnådde Mourinho også resultater som det står respekt av.

TITLER: Mourinho feirer etter å ha vunnet Europaligaen med Manchester United. Foto: Reuters Staff / Reuters

I Real Madrid vant han La Liga ved å ta rekordsterke 100 poeng, noe som vippet Barcelona, trent av Pep Guardiola, ned fra tronen.

I Chelsea førte han laget til deres første ligatittel på fem år.

I United vant han Europaligaen og ligacupen. Dette er ikke titler United pleier å prioritere, men i hans andre år leverte Mourinho andreplass i ligaen, den beste plasseringen siden legendariske Sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

Den sesongen tok Mourinho 81 poeng.

Ingen annen trener etter Ferguson har tatt mer enn 70.

José vs Levy

Levy kan ikke ha ansatt Mourinho uten mistanke om at en borgerkrig vil bryte ut også i Spurs. Denne krigen kan fort involvere Levy selv.

Mourinho maser stadig på sine arbeidsgivere om å få mer penger til spillerkjøp, og lar folk høre det om han ikke får det som han vil. Levy har et rykte som bransjens tøffeste forhandler, og bruker ikke en krone mer enn nødvendig.

Levy har allerede fortalt Mourinho at han ikke vil få penger til spillere når overgangsvinduet åpner i januar.

SPILLERKJØP: Styreleder Daniel Levy vil ikke gi Mourinho penger til nye spillere. Foto: Oli Scarff / AFP

Samtidig er det sant at Mourinho som oftest skaper disse kranglene i sitt tredje år, når han allerede har levert et par troféer.

Spurs har vunnet én tittel på 20 år – og det var ligacupen.

Skulle Mourinho levere minst én ny tittel, helst i en større turnering, skal han gjøre mye galt ellers for å ikke bli ansett som en suksess.

Så er spørsmålet: Vil han vinne titler med Spurs?

Har slitt i 18 måneder

Oppgaven virker stor. Såpass dårlig har Spurs startet sesongen, at målet på kort sikt er en plass blant de fire beste, som gir billett til den lukrative mesterligaen. Spurs er 11 poeng unna fjerdeplass.

Spur har slitt lenge, selv om de nådde mesterligafinalen og kom på fjerdeplass forrige sesong.

Grafikken nedenfor viser sjansekvaliteten for og imot Spurs fra og med starten av 2017/18-sesongen, basert på tall og formler fra analyseselskapet StatsBomb. De gule strekene markerer skifter i sesonger.

Spillet bak lagets resultater har vært meget svakt siden starten av forrige sesong.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Denne trenden kan blant annet skyldes at Spurs ikke kjøpte en eneste spiller sommeren 2018, og dermed ikke fikk fornyet stallen.

Men i sommer kjøpte Spurs tre lovende spillere i Giovani Lo Celso, Tanguy Ndombélé og Ryan Sessegnon.

Stallen Mourinho har til rådighet, er nå bedre enn den han hadde i United.

Jaktet Toby og Dier

Mange av profilene bør passe Mourinho, som verdsetter mobilitet, fysikk og aggressivitet.

Han vil blant andre ha stopperen Toby Alderweireld og ballvinneren Eric Dier, to spillere han ville hente til United. Harry Kane er en klassisk goalgetter som trives som alenespiss, noe Mourinho nesten alltid bruker.

Mourinho har som oftest én playmaker som skal skape ting i banens siste tredjedel. I tidligere klubber var dette Deco, Frank Lampard, Wesley Sneijder, Mesut Özil eller Cesc Fàbregas.

I Spurs passer Christian Eriksen denne rollen perfekt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En annen stjerne i stallen er angriperen Heung-min Son, en av verdens beste kontringsspillere. Mourinho elsker å kontre.

Også sentralt på midtbanen har Mourinho dynamiske og hardtarbeidende spillere, både i Lo Celso, Ndombélé og Moussa Sissoko. Det er forsvaret som først og fremst må lappes sammen.

Men akkurat det pleier jo å være Mourinhos styrke.

Med ligaen som mål

Dermed kan man forstå hvorfor Mourinho lovpriste stallen i sitt første intervju etter at han tok jobben. I United tok han over et lag som trengte store endringer.

I Spurs vil han kunne slåss om titler med en gang.

– Jeg sier ikke at vi kommer til å vinne ligaen neste år. Men vi kan vinne den, sa Mourinho i går.

En viktig oppgave blir å overtale enkelte spillere til å bli i klubben. Både Eriksen, Alderweireld og stopperen Jan Vertonghen har kontrakter som går ut neste sommer. Da vil de kunne forlate Spurs gratis.

Usikkerheten rundt så mange av spillerne har rammet lagets form, noe Pochettino selv hintet til. Om Mourinho enten kan få solgt dem eller få forlenget kontraktene, vil det hjelpe stort.

Mourinho kan motivere dem med hans tidligere triumfer. Dette er en stall som er blant de fire sterkeste i England, men hvor spillerne skriker etter å løfte et trofé.

Det samme gjør Levy, noe han har vist med denne risikable ansettelsen.

Levy har valgt Mourinho for å vinne noe.

Så får det koste hva det koste vil.