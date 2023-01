– Han kan få deg til sjå dum ut. Han kan få deg til å gå ein heilt annan veg enn det han går. Det er ein vanvitig god spelar, seier Christian O'Sullivan om nederlandske Luc Steins.

27 år gamle Steins er ingen typisk toppspelar. Midtbacken er 20 centimeter lågare og 24 kilo lettare enn gjennomsnittet i den norske VM-troppen. På klubblaget PSG er det nesten ein halvmeter (45 centimeter) opp til høgaste kollega, Dainis Kristopans (215 cm)

Dei 172 centimetrane hans og 70 kilo står i sterk kontrast til norske stjernespelarar som Sander Sagosen (195 cm), Harald Reinkind (196 cm), Gøran Johannessen (193 cm) og Magnus Abelvik Rød (204 cm).

– Det er imponerande det han klarer å få til med den høgda. Men han bruker det til sin fordel. Du kan snu det til at det er styrken hans med lågt tyngdepunkt og at han kan flytte seg utruleg raskt, seier Håvard Tvedten til NRK

– Han har eit fotarbeid som er utruleg vanskeleg å ha kontroll på, held den tidlegare handballspelaren fram.

FINTER: Steins prøver å gå forbi Kristopans. Her frå EM i 2020, der klubbkameratane spelte mot kvarandre. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Ekstremt god

Berre tre spelarar i den norske VM-troppen er under 190 centimeter, med Tobias Grøndahl som den lågaste. Han måler 182 centimeter på strømpeleisten. Sjølv det er ti centimeter høgare enn Steins.

Men det Steins eventuelt skulle mangle i centimeter, gjer han så ettertrykkjeleg opp i speleforståing, fintar og lynraske temposkifte.

– Til å vere handballspelar, så er han ganske liten. Det gjer at ein ikkje kan takle han på ein måte ein ofte er vand til – ein må lenger ned for å takle han, kvart fall for dei større spelarane. Det er ein dimensjon. Så er han ekstremt raskt og utruleg god i sideforflytting, seier Tvedten.

Saman med bakspelarkollegaene Kay Smits (185 cm) og Dani Baijens (182 cm) stiller Nederland på langt nær med det mest fysisk dominante laget, men dei har eit tempo som kan by på store utfordringar på kva forsvar som helst.

EKSPERT: Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tvedten er klar på at Noreg bør frykte Steins før kampen tysdag. NRKs handballekspert beskriv han som eit konstant uromoment.

– Han er den enkeltspelaren som er mest sentral (for Nederland), meiner han.

Dei tre bakspelarane står til no i VM med 35 mål og 27 målgivande, og spesielt Steins spelar ei viktig rolle i nærast alt Nederland gjer.

– Han er ein ekstremt god lagspelar og bruker enkeltferdigheitene sine ekstremt godt for laget, seier O'Sullivan.

Første VM sidan 1961

27 år gamle Steins vart henta til Paris Saint-Germain hausten 2020 som ein erstattar for superstjerna Nikola Karabatic, som var ute med skade. I det franske storlaget har Steins verkeleg etablert seg som ein av dei beste handballspelarane i verda.

Kvalitetane viste han også fram under EM i fjor. Sjølv om Nederland enda på tiandeplass, fekk han ein plass på det beste laget i turneringa som midtback. Og i år speler Nederland VM for andre gong i historia og første gong sidan 1961 etter å ha fått ein invitasjon til meisterskapet.

No er det Noreg dei kan stikke kjeppar i hjula for. Begge dei to laga er allereie vidare frå gruppe F etter to av to moglege sigrar. No står kampen att for å sjå kven som vinn gruppa og potensielt kan ta med seg fire poeng inn i mellomspelet.

Og då må Steins stoppast.

– Han er så hurtig begge vegar og skaper rom for medspelarane sine. Det er ein du må snakke mykje om i førebuingane om korleis du skal styre skot breitt ut i banen. Det kjem til å bli størsteparten av jobben vår fram mot den kampen, seier Petter Øverby.

KJEMPER: Steins her i duell med VM-kampen North Macedonias Mihajlo Mladenovikj. Foto: TOMASZ MARKOWSKI / Reuters

– Ofte nøydde til å dekkje med to mann

Øverby svarer bekreftande «ja» til at det vil vere eit spesielt fokus på den fotrappe playmakeren i kampen tysdag.

– Korleis stoppar ein spelar som Steins?

– Du er jo ofte nøydde til å dekkje med to mann. Og så må du vere proaktiv i forsvarsjobben, slik at du dekkjer rommet og jobbar vekk frå han. Han kjem til å vinne nokre duellar, slik er det berre. Så må ein ha avtalar på korleis ein skal sleppe til skota etter det, seier Øverby.

Strekkollega Magnus Gullerud peikar på at det å gi andre spelarar meir plass kan bli viktig.

– Han er jo frykteleg kjapp i beina sine. Å få mykje rom rundt han, det kan fort bli vanskeleg. Då kan ein fort sjå dum ut. Vi må vere obs på å hjelpe kvarandre og stå smalt, og så kan han få litt mindre plass, medan andre får meir plass.

Noreg spiller tredje kamp i VM mot Nederland klokka 20:30. Kampen kan du følge på NRK sport på radio.