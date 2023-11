Er dette starten på slutten for skiidretten som vinteridrett?

– Det var flaut, sa Johannes Dale-Skjevdal etter sesongåpningen på Sjusjøen.

Det er prisverdig at utøverne uttaler seg så ærlig om glidforskjellene mellom de norske utøverne og de andre nasjonene.

FLAU: Johannes Dale-Skjevdal synes glidforskjellene var for store mellom Norge og de andre toppnasjonene i sesongåpningen. Foto: NTB

De vet bedre enn noen hvilke konsekvenser det kan få for idretten.

Men for å forstå hvordan fluorforbudet påvirker prestasjonene, må vi vite hvilke faktorer som påvirker gliden i et skirenn.

Skiens egenskaper, sålens egenskaper, smurning og ikke minst slip.

Selv om de andre skiskytternasjonene også har slipemaskiner, har samarbeidet mellom fagmiljøer, industri, særidrettene og Olympiatoppen gjort at Norge er desidert best på sliping av ski. Denne fordelen blir forsterket av at de andre nasjonene ikke kan smøre med fluor for å kompensere. For uten fluor under skiene får smurningen mindre å si for gliden, og de andre faktorene som påvirker glid blir viktigere.

BEST: Smøresjef for skiskytterlandslaget Tobias Dahl Fenre foran smørebussen. Foto: Lise Åserud / NTB

Noen av de store nasjonene som Tyskland, Sverige og Frankrike vil sikkert henge med i enkeltrenn, slik vi så at Frankrike gjorde på sesongåpningen i langrenn på Beitostølen. Men over en hel sesong vil fluorforbudet sannsynligvis gjøre Norge enda mer overlegen før start.

Bør lære av Formel 1

Det er ingen andre nasjoner som har smørere som kan gå så mange mil om dagen som de norske for å finne vinnerformelen. Med fluor kunne andre nasjoner kompensere for dårlige ski med godt treff på smurningen.

Dessuten får de beste utøverne velge ski fra fabrikantene først. Det finnes de som mener en rettferdig skiidrett inkluderer tiltak som at det internasjonale forbundet deler ut like ski med lik slip og lik smurning til alle. Men siden utøverne velger ski med egenskaper som passer en selv, vil en slik løsning bare skape mer urettferdighet fordi utøveren risikerer å få ski som ikke passer en selv. En bedre løsning er å begrense antall skipar til hver utøver eller nasjon.

BEGRENSE ANTALL SKI?: Her tester de norske smørerne ulike ski. Foto: NTB

Resultatene på Sjusjøen tyder uansett på at det norske smøreteamet er best forberedt på en fluorfri idrett. Helt siden det ble kommunisert at fluor kunne bli forbudt, har smøresjef Tobias Fenre og teamet forberedt seg grundig. Og det er jo lov å være best på forberedelser? De andre nasjonene har jo også fått et forvarsel på fluorforbudet, som TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad har poengtert.

Men å bare si at: «Slik er gamet. Spill spillet», vil på sikt ikke fjerne problemet. Nemlig at Norge kommer til å være overlegent best. Derfor må det internasjonale skiskytterforbundet komme med utjevnende tiltak.

På samme måte som at føreren i Formel 1 er avhengig av at hele teamet jobber godt sammen, er skiskytteren avhengig av et sterkt lag med gode systemer. Men akkurat som Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) forstod at de måtte lage klare regler for bilens egenskaper og de ulike teamenes ressursbruk, bør IBU i mye raskere tempo ta tak i de store forskjellene mellom nasjonene når det gjelder alt som omhandler gliden på skiene.

BØR FØLGE FORMELEN TIL FORMEL 1: Skiskytterekspert Harri Luchsinger mener IBU har litt å lære fra Formel 1. Foto: Reuters

Skiskyting om sommeren

Vi trenger et forbund som i større grad innehar kunnskapen om ski og glid – og deler den med alle nasjoner. Hvis forskjellene bare blir større, er konsekvensen at idretten som helhet lider.

SLITER: Italienske Didier Bionaz ble den beste ikke-norske skytteren på søndagens jaktstart for herrene. Han ble nummer 13. Foto: AP

Det er også én drastisk løsning som kan løse problemet: Skiskyting blir på sikt en sommeridrett.

Med varmere vintre føles det som å kjempe mot naturen å fortsette med kunstsnø på arenaer i Europa, hvor snøen graves vekk igjen mandagen etter konkurransehelg.

Tenk hvilke muligheter som ligger i å gå over til rulleski der arrangør står for utdeling av like rulleski til alle. Det vil være mange flere nasjoner som har mulighet til å utøve sporten og man kan få spenstige konkurranser i sentrum av nye byer.

SOMMERSPORT?: Karoline Knotten under Holmenkollen skishow i sommer. Foto: NTB

Intensjonen med fluorforbud er utvilsomt god, men har man tenkt gjennom konsekvensene det får for idretten? Sesongåpningen tyder på at Norge er desidert best forberedt. De norske utøverne har innsett at forskjellen blir «flaut» stor.

Skal skiskyting opprettholde god rekruttering, publikums- og medieinteresse i 20–50 år, er de nødt til å tenke langsiktig. Å gå over til konkurranseperiode på sommeren og treningssesong på vinteren, ville gjort alt mye enklere. Per i dag fremstår det mer bærekraftig, også.

At Norge ruller inn på verdenscuparenaene i en enda større smøretrailer med enda flere skipar (cirka 100 per utøver) forbedrer sikkert ikke arbeidsmoralen til de andre nasjonene, heller.