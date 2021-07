For etter noen intense timer i Asaka-skytehallen i Tokyo, var det klart at det kun holdt til den sure fjerdeplassen. Igjen.

Til slutt var det sveitsiske Nina Christen som tok gullet foran Julia Zykova og Julia Karimova, som begge representerer den russiske olympiske komité.

Sviktet i nest siste skudd

Selv om kvalifiseringen ikke var all verden, og de første seriene i knestående varierte stort, hadde Duestad for alvor fininnstilt siktet de siste fem seriene på liggende og stående. Det virket så lett da 22-åringen tok seg til elimineringsrundene.

Da stod det nemlig bare seks skyttere igjen. Duestads første skudd bar bud om en skytter med kontroll på nervene.

Men på det neste gikk det helt galt.

Duestad har hatt for vane å skyte såkalte «tiere», eller treffe blinken som gir et sted mellom 10 og 10,9 poeng. Men nå ble det bare 8,6.

– Det er rett og slett en skikkelig smell hun gikk på der, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith etter skuddet som ødela.

To fjerdeplasser i OL-debuten

Det skulle vise seg å bli helt avgjørende. For da hun hadde kniven på strupen i kampen om minst bronsemedalje, var avstanden opp til de tre andre vanskelig, ja, nær umulig å ta igjen.

Etter sitt siste skudd i finalen måtte Duestad konstatere at det ikke ble mer enn en fjerdeplass, den samme plasseringen hun tok under 10 meter luftrifle i begynnelsen av OL i Tokyo.