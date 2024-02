– Det er nesten så eg håpar dei er redde. Pengegaloppen dei siste åra har vore ekstrem, og på eit eller anna tidspunkt må det bremsast opp og seie stopp. Prisane for ein gjennomsnittleg spelar er spinnville, seier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.

Du har kanskje tenkt over at det har vore uvanleg stille på overgangsfronten i januar i år? Kanskje du ikkje eingong har tenkt så mykje over at overgangsvindauget er ope. Du er garantert ikkje aleine.

Det har nemleg vore stille. Overgangsguruen Fabrizio Romano har tvitra sjeldnare enn normalt. Den vanlegvis travle overgangsbloggen til Sky Sports har vore rolegare enn før.

Og tala er klare: Det har blitt brukt lite pengar denne månaden. Spesielt frå Premier League-klubbane si side.

Ekspertane trur ei av hovudårsakene er frykt.

RASA: Everton-fansen skjulte på ingen måte misnøya si etter at dei blei trekte ti poeng for å ha brote det finansielle regelverket til Premier League. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Dragusin den dyre

Det slo nemleg ned som ei bombe då Premier League valde å trekke Everton ti poeng for brot på ligaen sine eigne finansielle regelverk.

Den engelske ligaen viste med den straffa at dei meiner alvor, og framleis er det fleire som er under etterforsking. Everton kan straffast ytterlegare.

Nottingham Forest kan bli straffa for det same og Manchester City er anklaga for over 100 brot på det økonomiske regelverket.

KRITISK: Kristoffer Løkberg er kritisk til pengebruken til Premier League-klubbane, og håpar strengare reglar kan gi ein korreksjon i marknaden. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

– Det skremmer nok klubbane når ein ser kva som har skjedd med Everton og at andre klubbar er under lupa. Kanskje fører det til at folk faktisk begynner å forhalde seg til realitetane, seier Løkberg.

Så langt i januar har Premier League-klubbane handla for rundt ein milliard kroner, og berre eit kjøp har kosta meir enn 200 millionar kroner. Tottenham betalte Genoa rundt 330 millionar kroner for midtstopparen Radu Dragusin.

Det betyr at den rumenske stopparkjempa står for omtrent ein tredel av pengane brukt av Premier League-klubbar i januar.

SJELDAN STORKJØP: Radu Dragusin er ein av få dyre signeringar gjort av Premier League-klubbar dette overgangsvindauget. Her frå Tottenham-debuten mot Manchester United tidlegare i januar. Foto: AFP

Det står i stor kontrast til januar i fjor. Då blei ei rekkje overgangsrekordar knust, og Premier League-klubbane handla for meir enn 10 milliardar kroner.

– Det er ein utruleg forskjell. Det er ein heilt anna stemning i januar i år, seier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

– Ein heilt annan dynamikk

Det har blitt brukt pengar også i dette vindauget, men overgangsaktiviteten, spesielt i England, har vore av ein heilt annan type. Det er ikkje rådyre, permanente kjøp. I staden er det låneavtalar med opsjon på kjøp.

Kalvin Phillips har gått på lån frå Manchester City, Tottenham har leigd inn Timo Werner, Sheffield United har fått inn Ben Brereton Diaz og Burnley har fått tidlegare Molde-spiss David Datro Fofana på lån.

PÅ FLYTTEFOT: Kalvin Phillips skal spele for West Ham resten av sesongen. Foto: Dave Thompson / AP

Slik har klubbane forsterka laget – utan å bruke for mykje pengar. Det er veldig lite som tyder på ekstremt mykje meir aktivitet før overgangsvindauget i England stenger ved midnatt torsdag 1. februar.

– Signaleffekten i straffa Everton fekk er veldig sterk, meiner Haugstad.

– Det er ein heilt annan dynamikk no. Eg trur klubbane prøver å finne litt ut av korleis dei skal forhalde seg til det, supplerer Viaplay-kommentator Kasper Wikestad.

Kommentatoren har fleire teoriar om kvifor januarvindauget er rolegare i år.

Han meiner det ikkje «brenn ordentleg på dass» i nokon av dei engelske klubbane, at Saudi-Arabia sitt inntog har ført til nokre endringar i marknaden og at det, spesielt i januar, er vanskeleg å hente «kvikkfiks»-spelarar på grunn av marknaden.

Dei dyraste januarovergangane i Premier League Ekspander/minimer faktaboks 1. Radu Dragusin - Tottenham - 330 millionar kroner 2. Claudio Echeverri - Manchester City - 190 millionar kroner 3. Daniel Muñoz - Crystal Palace - 130 millionar kroner 4. Valentin Barco - Brighton - 120 millionar kroner 5. Kosta Nedeljkovic - Aston Villa - 100 millionar kroner 6. Yunus Emre Konak - Brentford - 60 millionar kroner 7. Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford - 40 millionar kroner 8. Adrian Mazilu - Brighton - 40 millionar kroner 9. Ivo Grbic - Sheffield United - 33 millionar kroner 10. Tom Holmes - Luton Town - 15 millionar kroner Kilde: Transfermarkt

Men vi kjem ikkje unna frykta for straff med sportslege konsekvensar.

Det er difor fleire klubbar har vore tydelege på at dei ikkje kan handle i januar. Manchester United var overfor The Athletic tidlegare i januar klare på at dei maks kunne hente éin eller to spelarar på lån. Seinare i månaden understreka dei at dei ikkje kom til å gjere noko i løpet av årets første månad.

– Torsdag kjem til å vere roleg. Marknaden har vore roleg, sa Chelsea-trenar Mauricio Pochettino på tysdagens pressekonferanse.

Newcastle har vore tydelege på at dei må selje for å kunne kjøpe. Fleire andre er i samme båt.

– No ser ein at det har konsekvensar å bryte reglane, seier Wikestad, og fortset:

USIKRE KLUBBAR: Viaplay-kommentator Kasper Wikestad trur klubbane prøver å finne ut korleis dei skal forhalde seg til eit strengare regelverk. Foto: Geir Olsen / NTB

– Eg trur det er eit overgangsvindauge der folk prøver å hanskast med det og prøver å finne ut korleis ein skal angripe det. Når det ikkje då, reint sportsleg, er fullstendig krise nokon stad, endar ein opp med eit roleg vindauge.

Snudd på hovudet

Og der Premier League-klubbane i fjor brukte langt meir pengar enn dei europeiske rivalane sine, er det faktisk tyske, franske og spanske klubbar som denne gongen har stått for dei dyraste overgangane.

– Det er ikkje berre å kaste pengar i hytt og gevær lenger. Det er eit klart teikn på at internt i Premier League er dei meir obs på at det kan få konsekvensar å bruke pengar som fulle sjømenn, sånn det kanskje har vore tendensar til tidlegare. Dei har kanskje skjønt at det kostar meir enn det smaker, seier Kristoffer Løkberg.

Dei ti dyraste overgangane i januar Ekspander/minimer faktaboks 1. Vitor Roque - Barcelona - 530 millionar kroner 2. Sacha Boey - Bayern München - 400 millionar kroner 3. Radu Dragusin - Tottenham - 330 millionar kroner 4. Eljif Elmas - RB Leipzig - 320 millionar kroner 5. Renan Lodi - Al-Hilal - 265 millionar kroner 6. Lucas Beraldo - PSG - 265 millionar kroner 7. Gabriel Moscardo - PSG - 265 millionar kroner 8. Arthur Vermeeren - Atlético Madrid - 240 millionar kroner 9. Marcos Leonardo- Benfica - 240 millionar kroner 10. Cyril Ngonge - Napoli - 240 millionar kroner Kilde: Transfermarkt

Thore Haugstad, NRKs fotballskribent, trur likevel det er meir unntaket enn regelen.

– Eg trur det går litt hand i hand med den straffa Everton fekk og det utslaget det har gitt i England. Det er nok ikkje noko permanent, og når Premier League-klubbane får finansane under kontroll igjen trur eg dei engelske klubbane kjem til å bruke mest til sommaren igjen, seier Haugstad.

EIT UNNTAK: NRKs fotballskribent Thore Haugstad trur kjøpefesten til Premier League-klubbane blir tatt opp att til sommaren.

Unntak eller ei, pengebruken i europeisk fotball er så langt i januar snudd på hovudet, noko faktaboksen over her viser.

I kjølvatnet av førre sesongs januarvindauge skreiv Haugstad kommentaren «Berre sløsing kan gjere dette jamt».

«Premier League har blitt eit sluk av både pengar og talent. Dette skaper ein negativ spiral, fordi andre ligaer treng stjerner for å ta igjen England. Gapet opp til Premier League blir stadig større», skreiv Haugstad.

Berre éin av dei ti dyraste januarovergangane i år tilhøyrer ein Premier League-klubb.

ÅRETS DYRASTE: Brasilianske Vitor Roque er den dyraste signeringa til no i januarvindauget. Han forlét Athletico Paranaense til fordel for Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

Også Haugstad meiner det er fleire faktorar som speler inn i dette januarvindauget. Han meiner januar generelt er eit vindauge der det er vanskeleg å gjere gode kjøp, men at det er litt ekstra vanskeleg akkurat i år.

– For januar i år er det klart at brot på det finansielle regelverket er ein faktor. Ein ser konsekvensane, og det skaper meir frykt.