– Jeg har aldri vunnet på Beitostølen. Jeg har mange pallplasser. Det er litt stas. Det som kanskje er mest artig, er at jeg prøvde å roe ned helt og ikke tenke på sekundering. Jeg skal bare gå godt på ski. Det følte jeg at jeg traff på i dag, forteller Heidi Weng til NRK etter rennet.

NRKs ekspert Therese Johaug var lagvenninne med Weng i en årrekke, men mente at 32-åringen knapt var til å kjenne igjen under lørdagens renn.

– Jeg har nesten aldri sett henne gå sånn på ski. Og jeg har gått mye bak og med henne, mange treningstimer sammen. Så det er gledelig å se det steget hun har tatt teknisk, at hun kan gå så rolig og avslappet på ski, sier skilegenden.

EKSPERT: Therese Johaug. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Også Fredrik Aukland nærmest måpte av de enorme tekniske og taktiske ferdighetene Weng viste frem på Beitostølen.

– Hun tar seg rett og slett tid til å gå godt på ski, det er noe vi sjelden ser så tidlig i sesongen. Den følelsen Heidi drar med seg, å ha fått en god opplevelse med sesongåpningen, det tror jeg kan lette litt på skuldrene og gjøre mye enklere, sier NRKs ekspert.

Slo tilbake etter sykdomsmareritt

Weng har har hatt noen svært tøffe år, hvor hun har måttet stå over to store mesterskap, både VM og OL.

For plagene har kommet på rekke og rad for Weng. Først kom koronasykdom, så falt hun på isen, før hun ble diagnostisert med krystallsyken. Etter at hun slo hodet i isen har hun slitt med mye hodepine.

– Det går fortsatt litt opp og ned, bare det ikke blir for mye. Jeg var på samling i høyden, da hadde jeg to dager hvor jeg var helt alene. Så er det artig at jeg har fått trent så bra at jeg er rustet for sesongen, forteller Weng.

SEIER: Heidi Weng vant 10-kilometeren på Beitostølen. Foto: NTB

På Beitostølen så det derimot ikke ut som at plagene tok overhånd. For det var en lynrask Weng som viste seg frem i skisporet. Etter 7,6 kilometer var hun var drøye fem sekunder bak Astrid Øyre Slind.

Det ble en kamp til døra, hvor alt av krefter måtte tynes ut. På oppløpet staket hun seg i mål 4,7 sekunder foran Slind.

– Det er et av de beste løpene hun har gått på lang tid, sa kommentator Jann Post.

– Heidi Weng er tilbake! konstaterte ekspert Torgeir Bjørn.

Og det var mange som gledet seg på vegne av Weng lørdag.

– Det er så fortjent. Hun har hatt noen år hvor ting har buttet i mot, hun har slitt veldig med den hodeskaden hun fikk, sier NRKs ekspert Therese Johaug.

Ignorerte familiens heiarop

Hovedpersonen selv forteller at hun har fått trent godt de siste månedene, og var naturligvis strålende fornøyd med å kunne klyve til topps på pallen.

– Jeg har aldri vunnet på Beitostølen, så de er stas. Nå kan jeg senke skuldrene inn mot neste helg, sier hun.

Weng ønsket å gå et kontrollert løp, men ble nesten forstyrret av de som står henne aller nærmest.

– I dag var egentlig målet å bare holde igjen hele tiden. Jeg har en litt ivrig familie uti der, de heiet noe inn i sinnssykt. Skulle tro det var mesterskap. «Nei, det skal jeg ikke høre på», forteller Weng om hva hun tenkte underveis.

FOKUSERT: Heidi Weng holdt hodet kaldt underveis. Foto: NTB

Søster Merete Weng boblet av glede på vegne av Heidi. Hun har merket seg at humøret til søsteren har vært bedre i det siste, blant annet på grunn av støtte fra en nevø som bor like borti gata fra Heidi.

– Vi har prøvd å støtte henne. Hun har jo hatt noen plager i et års tid, med hjernerystelse og litt forskjellig. Så hjelper det sikkert litt med en nevø som kan få henne til å trekke på smilebåndet og tenke på litt andre ting, sier Merete Weng.

Lynrask i sprengkulde

Lørdagens 10 kilometer gikk gjennom et vakkert vinterlandskap, men den voldsomme sprengkulden i området var ikke like tydelig for TV-seerne.

For løperne var imidlertid de nær 17,7 kuldegradene lett å merke. Grensen for å få lov til å gå renn er 18 minus. Dermed ga juryen akkurat grønt lys til at rennet kunne arrangeres.

Med godt med ull og trikot, staket 81 hardbarka kvinner seg ut i løypa på Beitostølen. Sterkest ut fra start var Astrid Øyre Slind.

UTFORDRER: Astrid Øyre Slind. Foto: NTB

– Oi, oi, oi! utbrøt kommentator Jann Post da 35-åringen gikk inn til stor ledelse etter 2,6 kilometer.

Over ti sekunder skilte ned til nærmeste konkurrent.

– Hun har satt en helt ny standard, supplerte ekspert Torgeir Bjørn.

På senere startnummer enn Slind kom imidlertid en rekke kanoner. Blant dem Heidi Weng, som mange pekte som den aller største favoritten. Hun tok seieren foran Slind og Margrethe Bergane.

– Jeg er kald på fingrene i hvert fall, det er vondt, sier Slind til NRK.

– Jeg er veldig fornøyd med 2. plass. Jeg følte det fløyt bra. Jeg tror egentlig Heidi er sterk i år også, så jeg tror det var solid.