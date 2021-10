Enorm RBK-tabbe etter tre minutter: – Rett og slett fryktelig klønete

Vålerenga har ikke lyktes i Toppserien i år og er for lengst hektet av gullkampen. Derfor fikk de en enorm opptur på Valle denne lørdagen.

Med 4–0 kjørte de over Rosenborg og er klare for finale mot vinneren av semifinalen mellom Sandviken og LSK Kvinner.

– Vi tenkte at det skulle bli en tøff kamp og at vi måtte kjempe oss til seier. Jeg synes vi gjorde det på en strålende måte, sa målscorer Thea Bjelde til NRK etter kampen.

På den andre siden ble det en mørk ettermiddag for gjestene fra Trondheim.

– Utilgivelig

For kampen hadde så vidt startet før Rosenborgs keeper rotet det til.

– Det er jo noe som ikke skal skje, men det hender jo. Verste utfallet er jo at den går i mål. Verst tenkelig start, sier Kristine Nøstmo til NRK etter kampen.

BRUKTE TID: Tabben til Nøstmo ga RBK en dårlig start. Foto: Torstein Bøe / NTB

Tabben startet med et tilbakespill etter bare to og et halvt minutt på banen. RBK-keeperen som brukte fryktelig lang tid med ballen – så lang tid at Vålerengas Agnete Nielsen fikk tid til å løpe helt opp til keeperen.

Og da utsparket ble tatt gikk ballen rett i Nielsen og videre inn i det vidåpne målet. En drømmestart for Vålerenga – en marerittstart for trønderne.

– Det er rett og slett fryktelig klønete, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Det er utilgivelig av Kristine Nøstmo.

Nøstmo har stått syv seriekamper for Rosenborg denne sesongen og holdt nullen i seks av dem. Dermed ble hun noe satt ut av hendelsen.

– Der og da tenker jeg at det egentlig ikke har skjedd. Det pleier ikke skje med meg i hvert fall. Begredelig prestasjon av oss og jeg har aldri vært med på lignende, sier hun til NRK.

Slo på turboen

Rosenborg hang likevel med etter den tråe starten, men etter 21 minutter doblet Thea Bjelde ledelsen for Oslo-klubben. Så, etter en sjansefattig periode før og etter pause, slo Vålerenga på et ekstra gir i sluttminuttene.

Med under ti ordinære minutter igjen fintet Rikke Marie Madsen seg igjennom RBK-forsvaret og satte inn en lekker scoring.

– For en avslutning det var. Gjør alt selv, utbrøt NRKs kommentator Christian Nilssen.

Ikke nok med det, kun et par minutter senere satte Marie Dølvik Markussen spikeren i kista. Vålerenga-spilleren stod umarkert bak i feltet og kunne enkelt sette inn 4–0.

Se sendingen etter kampen her: