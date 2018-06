Enorm keepertabbe ga Haugesund trøbbel – videre etter straffer

Weng står over Oslo Skishow

Langrennsstjerna Heidi Weng (26) stiller ikkje til start i rulleskirennet i Holmenkollen torsdag.

Bakgrunnen er at ho har falle på rulleskimølla og slått seg. Den norske langrennsleiren melder at Weng er heil og fin, men at ho vel å stå over Oslo Skishow.