– Det er utrolig. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, innrømmer Bjørgen.

For det så ut som tremila i Holmenkollen skulle bli et durabelt oppgjør mellom tre kvinner: Charlotte Kalla, Ragnhild Haga og Jessica Diggins. De hadde ei luke på et halvt minutt med under 10 kilometer igjen.

PALLEN: Marit Bjørgen vant foran Jessica Diggins og Ragnhild Haga. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Men slik ble det likevel ikke. Så absolutt ikke.

For etter en utrolig opphenting, var det Marit Bjørgen som hadde mest krefter i innspurten og tok enda en seier i Kollen. Hennes sjuende totalt.

– Det er noe av det mest ekstreme hun har vist. Det skal ikke være mulig. Rett og slett fantastisk. Marit Bjørgen viser hvem som er langrennsdronningen framfor noen, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg trodde det ikke underveis, men da jeg så at det kunne gå, fikk jeg virkelig fart på beina. Jeg har jo dieselmotor, og trenger litt tid på å komme i gang, forklarer Bjørgen til NRK.

– Bjørgen kom jo seilende der. Hun er jo bare alltid med, sier Haga, som spurtet til tredjeplass.

Skibytte var genistrek

Før det var gått 15 kilometer hadde Kalla, Haga og Jessica Diggins fått en solid luke, etter at Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde tapt verdifulle sekunder på et skibytte.

Men skibyttet skulle likevel vise seg å være en genistrek.

Charlotte Kalla, Ragnhild Haga og Jessica Diggins fikk et stort forsprang på 30-kilometeren i Holmenkollen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Selv om det var så mye som et halvt minutt frem til tettrioen ga de to jagende, norske langrennskvinnene aldri opp og tok sekund på sekund de siste 10 kilometerne.

– Det var litt tungt i starten, men så skiftet vi ski og hørte at vi plukket noen sekunder. Jeg tenkte det var muligheter da de ikke byttet, for jeg så jo at skiene mine var veldig mye bedre enn deres, sier Bjørgen.

Rykket ifra

Snøen gjorde det tungt for mange, og Diggins, Kalla og Haga byttet på å holde farten oppe i tet, men med fem kilometer igjen var forspranget på bare 15 sekunder.

– De har høyere fart der bak, påpekte Torgeir Bjørn.

Og inne på stadion ved 26,6 kilometer skilte bare 20 meter – og under sju sekunder.

Med rundt en kilometer igjen av tremila var de fem samlet.

Da satte også Bjørgen fart og Kalla og de andre slet med å følge.

– Vi må aldri avskrive Marit Bjørgen, skrek Bjørn.

Hun holdt helt inn – til enda en seier.

– Vi tok dem igjen akkurat i tide, slår Bjørgen fast.

Se den imponerende langspurten til Marit Bjørgen her. Du trenger javascript for å se video. Se den imponerende langspurten til Marit Bjørgen her.

Haga på pallen

Jessica Diggins tok andreplassen, foran Ragnhild Haga. Kalla ble nummer fire og Uhrenholdt Jacobsen fem.

– Jeg er veldig glad for å bli nummer tre og at jeg tar spurten foran Charlotte der, sier Haga til NRK.

– Dette var veldig, veldig gøy. Det var kanskje ikke så smart å ligge i tet så mye, men det var min eneste mulighet. Det er gøy å vise at vi amerikanere kan henge med på langdistanse og ikke bare hevde oss i sprint, forteller Diggins med et strålende smil.

