Den engelske landslagssjefen fekk ikkje sitt mål innfridd. Han jakta Englands aller første finaleplass i eit meisterskap, men måtte sjå laget sitt slått i semifinalen i tredje meisterskap på rad med 1–2 for USA tysdag kveld.

– Vi har kome til VM og gitt alt. Vi er lei oss for at vi tapte kampen, men vi er stolte av det vi har vist, sa Neville, som i garderoben etter kampslutt bad spelarane sine om å smile i staden for å gråte.

Det var ikkje lett. Spelarane var knuste etter tapet, der både ei VAR-dømd annullering og eit brent straffespark øydela for England.

– Vi gir kvarandre 24 timar på å fordøye og kome over dette. Så skal vi gi alt i bronsefinalen laurdag, sa Neville, som etter kvartfinalen mot Noreg sa at alt anna enn finaleplass ville vere ein fiasko.

Knust lagkaptein

Men etter semifinalen såg han større på det.

– Vi har hatt dei beste 46 dagane i våre liv, sa han, og sikta til den tida laget har vore samla før og under VM.

Steph Houghtons straffe som kunna ha gitt utlikning, blei redda av USAs målvakt Alyssa Naeher. Houghton blei vald til straffeeksekutør fordi Nikita Parris hadde bomma både mot Argentina og Noreg.

– Eg øydela for laget, sa ein knust engelsk lagkaptein etter straffebommen. – Eg var full av sjølvtillit etter å ha scora på trening heile veka, og visste kvar eg skulle setje straffa. Men eg gjorde det ikkje godt nok.

– Det er frykteleg for henne. Men ho spela ein strålande kamp, og ho var sterk nok til å løfte seg og dominere kampen også etterpå, sa landslagssjefen.

Ellen White kom i fokus ved dei to mest dramatiske siytuasjonane i andre omgang. Først sette ho ballen i mål, men det blei annullert etter VAR-gransking. Så blei ho felt og fekk straffe, som Steph Hoaughton altså¨missa.

– Vi er sterke som gruppe, og eg er stolt over det vi leverte i dag. No skal vi koble ut eit par dagar, så er vi klare til bronsekamp laurdag, sa White til NRK.

– Skal ta gull i OL og EM

– Dette er dei beste og mest spennande 90 minutta eg har opplevd som manager. Det er der mine spelarar ønskjer å vere, og det er der eg vil vere. Vi bankar verkeleg på døra no, sa han.

Neville gratulerte USA med sigeren. – I kveld viste dei verkeleg at dei veit kva som blir kravd for å vinne viktige fotballkampar. Vårt mål er å bli minst like gode. Vi har eit stykke igjen, men vi er nærmare enn nokon gong.

Semifinaleplassen i VM gir England – som Storbritannia – plass i OL i Tokyo neste år. Og i EM om to år er England vertskap.

– Min første tanke etter tapet mot USA, var å ta gull både i OL og i EM, sa han.

Men først er det bronsekamp i VM.