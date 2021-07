England til semifinale etter scoringsshow: – Vi er i drømmeland

Tomålsscorer Berg reddet Glimt

Kampen mellom Glimt og Viking på Aspmyra endte 2-2 lørdag ettermiddag etter to scoringer av Patrick Berg og to scoringer av Veton Berisha.

Dermed har fjorårets seriemester kun vunnet én av de fem siste ligakampene.

– Vi prøver, men strekker ikke helt til, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Han mener Viking spilte med en defensiv tilnærming kampen gjennom.

– Vi fikk en gigantutfordring med å møte det som egentlig var en sekser bak, de ble ekstremt lave, og vi var kanskje ikke gode nok på å bryte dem opp, sier Knutsen.

2-2-kampen åpner for at Molde kan rykke ytterligere ifra i kampen om gullet i Eliteserien. Moldenserne er to poeng foran Glimt og har to kamper til gode.

Hjemme i solskinnet på Aspmyra var Glimt-spillerne i feriemodus i store deler av kampen. Berg ga Glimt ledelsen på straffe på tampen av første omgang, før Berisha utlignet like etter. I andre omgang var det rollebytte, da Berisha scoret før Berg utlignet.

Ett poeng på Aspmyra er som en liten seier for Viking, men det kunne fort ha endt opp med tre. Et skår i gleden var at Berisha måtte ut med en skade etter å ha blitt kampavgjørende med sin utligning.

Viking er på femteplass, sju poeng bak tabelltoer Glimt, men har også to kamper mindre spilt enn fjorårets seriemester.

For Glimt venter nå Mesterliga-kvalifisering mot Legia Warszawa, før Sarpsborg står for tur i serien her hjemme. Viking skal på sin side opp mot Strømsgodset neste helg.