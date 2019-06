England-stjernens mareritt i tenårene: Vitne til morens hjerneblødning

Det er 14. juni og England har akkurat slått Argentina 1-0 i gruppespillet. De engelske damene tar med dét seg til åttedelsfinalen i årets verdensmesterskap.

Gleden er stor blant alle. Men det hele er kanskje mest spesielt for Fran Kirby.

Mediene og TV-kameraene fanger opp bildene av Englands 25 år gamle angrepsstjerne på Stade Océane i Le Havre.

Hun gråt. Gråt fordi seieren kom på det som ville vært morens fødselsdag og fordi Kirbys nærmeste støttespiller i mange, mange år aldri fikk oppleve datterens bragd på fotballbanen.

– Vi var klar over at det var Fran sin mammas bursdag. Vi er fullt klart over hennes kjærlighet og omtanke for moren, og hvor mye hun savner henne, sa Englands landslagssjef Phil Neville etter kampen, ifølge Independent.

Han var blant dem som var borte hos angrepsspilleren for å gi en klem og støtte da dommeren blåste det hele av.

ENGLAND-SJEF: Phil Neville, her avbildet under årets VM i Frankrike. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Bør ikke la henne få mye plass

Francesca Kirby, født en junidag i 1993, er en av Englands store angrepsstjerner i årets VM.

Torsdag kveld møter «The Lionesses» Norge til kvartfinale i VM klokken 21.00.

– En teknisk meget god spiller som kan fungere på de fleste plasser offensivt. God til å møte, vende opp, se etter løsninger. Hun er klok, driblesterk og kjapp på små flater, vurderer VGs kommentator under årets VM, Trond Johannessen, og fortsetter:

– Det norske forsvaret bør ikke la henne få mye plass. Hun kan være både playmaker og målscorer. Men hun er variabel. Har hun dagen, får hun til det meste. Hvis hun ikke finner rytmen kan det gå utover spillehumøret. Jeg tror det vil være en fordel å la henne kjenne på den norske fysikken, selv om det lett kan føre til gult kort, siden hun er såpass rask i vendingene, sier han.

Det norske forsvaret bør kjenne Kirby godt. Til daglig spiller hun nemlig sammen med Norges forsvarsbautaer, Maren Mjelde og Maria Thorisdottir, i storklubben Chelsea.

«En virkelig god spiller, som nesten kan være som et spøkelse iblant. Men hun er en veldig god spiller, du vet aldri med henne, hun kan gjøre hva som helst», uttalte Thorisdottir om Kirby tidligere i mesterskapet, ifølge Goal.com.

KLUBBVENNINNER: Fran Kirby og Maria Thorisdottir, her fra en FA cupkamp mot Arsenal forrige sesong. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

«Kom til saken»

Men bak de gode prestasjonene, målene og suksessen, bærer Kirby på en helt spesiell og sterk historie.

Like før VM i Frankrike publiserte ESPN et lengre intervju med den engelske stjernen. Hun omtales som en type det bare er å spørre om hva som helst.

En type person som sier «kom til saken» selv om man lurer på vanskelige temaer, som hvordan hun taklet morens brå død eller depresjonen noen år etter at hennes viktigste støttespiller gikk bort.

«Moren min sa hun ikke følte seg bra»

For i 2008 skjer det som kommer til å prege den engelske stjernen i mange år, helt frem til den dag i dag.

Fran Kirby var bare 14 år da hun og moren Denise deltok på en vanlig spillersamtale med en trener i klubben Readings akademi, skriver ESPN.

Kirby har fortalt hvordan hun opplevde situasjonen i detalj i et intervju med The Guardian.

– Jeg husker samtalen (med treneren), du vet når du bare husker de små tingene? Trenerne snakket om at jeg var psykisk svak, fordi hvis jeg gjorde feil i en kamp så kunne jeg være preget av det resten av kampen. Så sa moren min at hun ikke følte seg bra. Hun hadde hodepine. Hun la hodet på bordet, og hun hadde hjerneblødning.

Fran Kirby og Alex Greenwood (venstre), feirer Englands tredje mål mot Kamerun i åttedelsfinalen i VM i Frankrike. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

«Gå hele veien»

Moren ble fraktet til sykehuset. Fran Kirby og trenerne ble med. Hun ble av legene spurt hvor både faren og broren var.

Hun svarte og fikk beskjed om at hun var nødt til å ringe faren, men sier hun ikke skjønte hva som var i ferd med å skje.

Kirby dro til gode venner samme kvelden og sov over der. Dagen etter returnerte hun til sykehuset, men opplevde at ingen ønsket å fortelle henne at moren hadde gått bort.

– Mamma og jeg var veldig nære. Hun så alle kampene mine. Hun var den som alltid var der. Hvis det regnet og jeg ikke ville dra, sa hun: «Kom deg i bilen!». Hun snakket om at jeg skulle klare «å gå hele veien».

– Faren min fortalte det (dødsbudskapet) til broren min, til mammas familie, han sa det til alle andre. Han sa det til og med til mine bestevenners foreldre. Alle rundt meg visste. Alle gråt. Jeg tenkte: «Å herregud, hva er det som skjer?». Så sa faren min at hun hadde gått bort. Jeg løp ut av rommet, tok tak i min beste venn og gråt høylytt, fortalte en åpenhjertig Kirby.

Fran Kirby, her i duell med to av Brasil-spillerne under gruppespillet i årets VM. Foto: Bill Streicher / Reuters

Sluttet med fotball

Ifølge ESPN tok det noen år før sorgen satte inn. Fran Kirby, som bodde sammen med pappa Steve og hennes yngre bror Jamie, gikk inn i depresjon.

Det endte med at Kirby sluttet med fotball da hun var rundt 17-18 år.

– Det ble for mye. Jeg bestemte meg for å slutte med stort sett alt. Jeg sluttet med fotball, jeg klarte ikke å stå opp om morgenen, jeg ville ikke gå ut av rommet mitt. Jeg var veldig deprimert.

Presset på å få seg en god fotballkarriere var borte. Først etter dét klarte Kirby å finne gleden i å spille igjen.

Hun ble etter hvert helt avhengig av å trene på treningsstudio og startet å spille for et såkalt «søndagslag» i England. Langt unna den profesjonelle hverdagen.

Ett år senere, uthvilt, avslappet, dro hun tilbake til Reading. Comebacket var heftig. Kirby scoret 33 mål den sesongen på nivå to.

I 2015 startet hun på en Chelsea-karriere som har gitt henne flere nettkjenninger, målgivende, utmerkelser og trofeer. I dag er hun kanskje Englands største fotballstjerne på damesiden.

UNG OG LOVENDE: Fran Kirby (venstre), her under VM i Canada i 2015, jakter på Solveig Gulbrandsen i åttedelsfinalen. Foto: Marc DesRosiers / Reuters

Ser for seg selv som tiåring

Og på landslagsnivå jakter Kirby i disse dager den aller gjeveste pokalen.

For fire år siden slo de Norge i åttedelsfinalen i Canada-VM England og tok til slutt bronse.

Kirby og det engelske laget har ikke lagt skjul på at de tror de kan gå helt til topps. Men skal de det, må det norske hinderet forseres igjen torsdag kveld.

– Når folk spør meg hva jeg tenker når jeg spiller, så ser jeg for meg selv som en ti år gammel jente, som spiller i parken, scorer et mål og feirer. Det er da jeg spiller best, har Kirby sagt til ESPN.