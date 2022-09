Onsdag fikk Haaland spørsmål fra Dagbladet om en av hans signaturfeiringer, der han holder seg til øret med ene fingeren og peker den andre i været.

– Kan du forklare litt bakgrunnen for den?

– Nei, det føler jeg egentlig ikke noe behov for, innledet Haaland, samtidig som smilet vokste rundt munnen til landslagstrener Ståle Solbakken.

Han fulgte deretter opp med en litt cocky melding, som er sannere for ham enn for de aller fleste fotballspillere:

– Jeg elsker å feire og det er en stor del av livet mitt.

Haaland sa det åpenbart med et glimt i øye. Men han fremstod lattermild og tilsynelatende stinn av selvtillit, der han satt ved siden av landslagssjef Ståle Solbakken på Ullevaal. Og det er kanskje ikke så rart etter 14 målfeiringer på 10 kamper for Manchester City.

Foto: CARL RECINE / Reuters

Nettopp den selvtilliten og utstrålingen mener NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp øker sjansene for norske mesterskapsdeltakelse under Ståle Solbakkens ledelse:

– Den er helt uvurderlig. Den er helt ekstrem.

Han peker på hvordan Haalands tilstedeværelse bidrar til at hele laget hever seg.

– Uansett kampbilde, så kan han score. Spillerne vet at hvis de holder nullen, så scorer Erling, og da er kampen vunnet. Det gir moralen som kreves for å stå imot enormt trykk når man begynner å bli sliten. Slikt får man ikke kjøpt for penger, mener Torp.

City-kompisen får spørsmål fra alle hold

Den enorme Haaland-interessen er det flere som kjenner på kroppen. City-lagkamerat Jack Grealish forteller at jærbuen er et favorittema hos de fleste han møter.

– Hvor enn jeg går, enten det er fra venner, familie eller folk på gata, så spør de alltid: «Hvordan er Haaland?», sier Jack Grealish på Englands pressekonferanse før britenes landskamp mot Italia fredag kveld.

Grealish, som er lagkamerat med Haaland i City, fullroser både de sportslige og ikke-sportslige sidene ved nordmannen når folk spør.

– Jeg kan ikke snakke varmt nok om ham, han er utrolig som spiller og person. Han er en strålende, strålende person. Utrolig ydmyk med tanke på det han allerede har oppnådd. Den holdningen han har når det kommer til å score mål, den er helt utrolig, sier Grealish.

Jack Grealish (t.h) fullroser lagkameraten fra Norge. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Da Haaland for første gang siden mai møtte norsk presse onsdag, ble mye av oppmerksomheten viet til spissens syn på de påståtte bruddene på menneskerettighetene fra Citys eiere.

Men han svarte også på spørsmål om den sportslige starten han har fått siden overgangen til Premier League og Manchester City.

– Jeg hadde ikke forventet å score 14 mål så langt, det skal jeg være ærlig å si. Men et lag som scoret 100 mål forrige sesong, at jeg skal komme inn der og score mål, det var jeg helt sikker på, sier Haaland.

Spissen er klar for to viktige landskamper med Norge, en samling som kan sikre Norge gruppeseier og opprykk i Nasjonsligaen, som attpåtil gir en ekstra EM-sjanse i playoff.

– Den ultimate drømmen

22-åringen fikk på onsdagens pressekonferanse spørsmål av Aftenposten om hvordan han vekter et EM- eller VM-gull med Norge opp mot et Premier League-trofé med City.

Da måtte han trekke på smilebåndet.

– Jeg hadde lett vunnet VM med Norge, det hadde jeg. Det hadde vært «grævla» stort, og jeg tror alle dere (journalistene) hadde vært med på festen etterpå, for å si det sånn. Men selvfølgelig vil jeg vinne alt som er, både seriegull i Premier League, den største ligaen i verden, og andre troféer med City. Å vinne VM med Norge, eller seriegull med City ... VM med Norge hadde vært den ultimate drømmen, sier Haaland.

Den siste tiden har det blusset opp en debatt i Fotball-Norge: Er Haaland allerede tidenes største spiller med norsk pass, eller tilhører den æren fortsatt LSK-legenden Tom Lund?

Haaland ble bedt om å si sin mening:

– Jeg ventet faktisk på det spørsmålet der, innleder han med et smil.

– Nei, tidenes beste norske fotballspiller? Det var vel et par rakkere som spilte før jeg var født, så jeg har ikke sett så mye av dem. Jeg tenker det er deres jobb i pressen å finne ut hvem som er tidenes beste norske fotballspiller. Om noen mener meg, da skal de få mene det, hvis noen ikke mener meg, skal de få mene det også, svarer han.

– Fått skikk på kroppen min

Manchester Citys fysioterapeut Mario Pafundi er hentet inn i støtteapparatet rundt det norske fotballandslaget.

Det skjedde etter idé fra Haaland selv, røpet landslagssjef Ståle Solbakken denne uken.

På pressekonferansen onsdag la ikke Norges superspiss skjul på at han er godt fornøyd med at det forslaget ble lyttet til av NFF.

– Mario er en fysio Pep (Guardiola) hentet inn da han kom til City, og har fått god skikk på kroppen min. Han er en fantastisk fysio, det er bra vi kan ha ham her, sier Haaland på spørsmål fra Nettavisen.

Norge møter Slovenia i Ljubljana i Nasjonsligaen lørdag. Haaland preger avisene også der før den betydningsfulle landskampen.

Delo, en av Slovenias største aviser, forteller ifølge NTB om detaljstyrte treningsøkter der Haaland vies mye oppmerksomhet. Slovenernes landslagssjef Matjaž Kek skal ha drillet lagets defensive linjer i flere dager allerede, i frykt for det jærbuen kan utrette.

– Han ønsker å smi sammen et forsvar som skal stå imot «de laserstyrte missilene» Haaland har i beina. Hvem skal stoppe snikskytteren Haaland?, skriver Delo.

– Begge kampene er superviktige

Hvis alt går Norges vei kan gruppeseieren sikres allerede lørdag. Da spiller Norge mot Slovenia klokken 18, mens Serbia tar imot Sverige i Beograd klokken 20.45 senere samme kveld.

Hvis Serbia taper mot Sverige i neste kamp, er Norge gruppevinner med poeng mot Slovenia. Hvis Serbia spiller uavgjort mot Sverige, blir Norge gruppevinner med seier mot Slovenia.

– Begge kampene denne samlingen er superviktige. Slår vi Slovenia i den første kampen skal det godt gjøres å ikke bli beste toer, og det er alle gruppevinnerne og beste toer som gjør at vi høyst sannsynlig blir seedet i gruppe to i EM-kvaliken. Så det er en del å spille om, sier Ståle Solbakken.