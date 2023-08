Hun har vært Englands store VM-stjerne, men i noen små sekunder mistet Lauren James hodet fullstendig i bataljen mot Nigeria.

Michelle Alozie lå nede etter en duell med James, som først ble tildelt det gule kortet. Men så ble VAR koblet inn. Reprisene viste at den engelske spilleren stemplet Alozie i ryggen mens hun lå nede på gresset.

– Den er med overlegg. Den er så håpløs, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp mens dommeren studerte videobildene.

Konklusjonen var enkel: Rødt kort fra dommeren til James.

MISTET HODET: Denne situasjonen ga Lauren James det røde kortet. Foto: Skjermdump / NRK

Slapp med skrekken

Dermed måtte England spille de siste minuttene av ordinær tid og ekstraomganger med én spiller mindre. Nigeria skapte noen store muligheter, men kampen endte opp med å gå til straffer.

De engelske spillerne seiret i straffesparkkonkurransen og er klare for kvartfinale – tross James' røde kort.

Chloe Kelly satte den avgjørende straffen for England, som nå er klare for kvartfinale. Der møter de vinneren av oppgjøret mellom Colombia eller Jamaica.

Det spørs imidlertid om James får være med. Hun må garantert stå over kvartfinalen, men kan også miste flere kamper ettersom hun ble utvist for voldelig oppførsel.

Englands straffeseier til tross: Det er utvisningen som er den store snakkisen.

Får kraftig kritikk

– Det er fryktelig usportslig og fullstendig unødvendig. For noen idiotiske sekunder, sa Torp.

– Hva er det hun gjør? Hvorfor gjør hun det der? Totalt unødvendig av Lauren James, sier BBC-kommentator Vicki Sparks.

Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

– Det er skuffende. Hun var frustrert hele kampen. Det var helt unødvendig, sier Ellen White, som fikk 113 landskamper for England.

Lauren James har vært meget god for England under VM. Hun scoret kampens eneste mål da England slo Danmark og var involvert i fem av Englands seks mål i storseieren over Kina.

Det engelske laget, som ble europamestere i fjor sommer, blir sett på som en av de store favorittene til å vinne VM. Spesielt med tanke på at nasjoner som Brasil, USA og Tyskland alle er ute.

– Jeg er skikkelig skuffet. Én handling har på en måte ødelagt alt Lauren James har gjort bra så langt. Hun er en superstjerne og forhåpentligvis vokser hun på dette. Nå har laget hennes mistet en spiller som har evnen til å endre kampen, sier tidligere England-spiller Anita Asante.

– Fra helt til skurk. Fullstendig dumt. Hun har virkelig sviktet laget her, skriver The Athletic.

– Beckham-aktig øyeblikk

NRKs kommentatorer dro paralleller til det røde kortet David Beckham pådro seg mot Argentina under VM i 1998. Det samme gjorde Gary Lineker på X/Twitter.

– Et Beckham-aktig øyeblikk av galskap fra Lauren James, skriver Lineker.

Det var i åttedelsfinalen mellom Argentina og England under VM i Frankrike i 1998 at David Beckham mistet hodet. Etter en duell med Diego Simeone ble Beckham liggende, og mens Simeone gikk forbi sparket han mot Simeone og traff ham i leggen.

Foto: GERARD CERLES / AFP

Den engelske superstjernen ble belønnet med det røde kortet og England ble slått ut på straffer. Beckham fikk skylden for at den engelske VM-drømmen brast og han ble hetset av både supportere og hengt ut i mediene i lang tid etterpå.

Historien så lenge ut til å gjenta seg da kampen mellom England og NIgeria gikk til straffer, men det endte med engelsk avansement.

– Det er så dumt det går an å bli, hun mister hodet. Hun som har vært Englands store spiller i dette mesterskapet, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.

Det endte likevel godt for England, som taklet presset under straffesparkkonkurransen best. Nigeria startet med å bomme på sine to første forsøk, og etter kampen var de nigerianske spillerne, som imponerte mange under VM, oppløst i tårer.