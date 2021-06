England er klar for EM-kvartfinale etter en imponerende 2-0-seier mot Tyskland tirsdag kveld.

England-trener Southgate fikk dermed sin revansje mot Tyskland 25 år etter sin egen straffemiss.

Før kampen vakte taktikken hans oppsikt hos eksperter og på sosiale medier.

England har sett langt bedre ut med en firer i forsvarsleddet enn de har gjort med en trebackslinje så langt i mesterskapet, og statistikken under Southgate viser også at England har prestert bedre med fire mann i forsvarslinja.

Ifølge BBC var dette fasit før møtet med Tyskland:

Forsvarsfirer:

32 kamper

24 seire

To tap

Forsvarstreer:

25 kamper

12 seire

8 tap

Likevel mente Southgate det var den rette inngangen til kampen, noe som slo til for fullt.

– Vi mente at å matche oppstillingen deres var måten å gjøre det på, og at stor fart inn bak dem ville skape trøbbel. Hele laget, fra keeper og helt fram forsvarte seg utrolig godt hele kampen. Jeg kan ikke gi dem nok ros, sier Southgate ifølge BBC.

Han innrømmer at han tok en sjanse med de grepene han gjorde.

– Du kan endre formasjonen og velge enkelte spillere foran andre, men hvis det går galt, er du død, medgir han.

Tør å følge planen

For Southgate ble det også en personlig revansj, mot nasjonen han bommet på straffe mot da England sist spilte EM på Wembley i semifinalen i 1996.

Southgate lykkes med formasjonen, og lykkes med byttene, hvor hans første innbytter Jack Grealish var involvert i begge målene.

For det roses Southgate.

Gareth Southgates tyngste øyeblikk på fotballbanen skjedde da han bommet på Englands sjette straffe i semifinale på Wembley i 1996. Foto: Lynne Sladky / AP

– Han hadde en plan før kampen og fulgte den. Mange utålmodige mennesker inn på stadion skrek etter flere offensive spillere på banen, men han hadde kampplanen klar, satte inn Grealish på rett tidspunkt og hadde litt flyt med Thomas Müllers bom. Det var en veldig dominant forestilling, og de gjorde hva de måtte, konkluderte Alan Shearer på BBC.

Norges U19-landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen mener også Southgate traff blink med formasjonsendringen.

– Det var er vanskelig å si noe annet. De vinner fortjent, selv om Müller har en stor sjanse der. De gradvis setter sitt preg på kampen og får tyngdepunktet til å vippe i sin favør. Det hele begynner med en defensiv trygghet, sier Johansen til NRK.

Johansen, som ledet Norge i U19-EM og U20-VM, forteller at det å være taktisk fleksibel har blitt et svært nyttig våpen i internasjonal turneringsfotball.

– Om du spiller med fire eller fem bak, handler mye om hva du møter. Det er mer hva som lønner seg i motspillet du får fra det andre laget. Du ser mye i EM at lag bytter mellom formasjoner og det å være fleksible er et suksesskriterie, sier han.

Pål Arne Johansen roser Southgate. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Johansen synes Southgate fikk utfortjent kritikk for å veksle mellom tre og fire bak tidligere i mesterskapet.

– Jeg vil snu på det og si at i landslagssetting hvor man har få muligheter til terpe formasjoner, er det imponerende at Southgate har fått en fleksibilitet hvor de kan håndtere forskjellige måter å spille på, fortsetter han.

Den norske treneren mener Southgate fortjener honnør som klarer å prioritere valg av avhengig av hvilken motstander han møter.

– At han endrer formasjon og spiller med vingbacker og tre bak gjør at han velger å sette mange profilerte spillere på benken. Det er tøffe valg, men Southgate tør å gjøre det han mener gir størst sjanse for seier, sier U19-treneren.

Sterlings vanvittige statistikk

En annen som har måtte tåle mye kritikk er Raheem Sterling. Før mesterskapet ønsket mange at City-spilleren skulle bli benket til fordel for noen andre av Englands offensive stjerneskudd i Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford og Jack Grealish.

Sterling har svart kritikerne med Englands tre første mål i turneringen. I tillegg har 26-åringen nå 15 mål sine 20 siste kamper i landslagstrøya. Det er en totalomvending fra formen han hadde med seg til VM for tre år siden. Sterling gikk 27 kamper uten scoring for England før den sterke målformen han nå har vist.

Raheem Sterling satte inn sitt tredje mål til nå i EM. Sist en engelsk spiller scoret de tre første målene for landet sitt i mesterskap var Gary Lineker i 1986. Foto: Catherine Ivill / Reuters

– Manageren fortjener ros for å ha beholdt troen på Sterling. Det var mye kritikk i hans retning før turneringen. Når manageren viser den troa er du nødt til å prestere, og ingen har prestert bedre enn ham i denne turneringen for England. Han har vært deres fremste våpen, sier Englands tidligere storspiss Alan Shearer.

Igjen var Sterling lagets største offensive trussel og stod både for det oppbyggende spillet og den avgjørende avslutningen da England tok ledelsen. Selv er Sterling glad for å kunne hjelpe laget på Wembley, bare noen steinkast fra hvor han er vokst opp.

– Vi visste at dette krevde en sterk prestasjon mot et godt lag, og det hadde vi i dag. Å gjøre det for landet sitt er alltid spesielt, og dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg, sier Sterling etter kampen.

Både lagkompiser og Southgate er også fulle av superlativer over Sterlings spill så langt i EM.

– Raheem Sterling viser så mange folk at de har tatt feil, han scorer så mange mål, sier midtbanespilleren Declan Rice.

– Raheem må stadig bevise at folk tar feil av ham. Men han vet at vi har tro på ham og stoler på ham. Hans prestasjoner har vært strålende turneringen gjennom, roser Southgate.

Gareth Southgate kunne juble på Wembley tirsdag, 25 år og tre dager etter at han var knust etter å ha misset det avgjørende straffesparket i EM-semifinalen mot Tyskland. Han minnet spillerne på at de må prestere igjen lørdag. Foto: FRANK AUGSTEIN / AFP

Samhold og tro

Etter en forsiktig start med to mål på tre kamper og sikkerhet først, ser plutselig veien til en finale som en distinkt mulighet for England. Laget er favoritter til å ta seg dit fra sin halvdel av utslagsrundene.

Johansen er spent på hvordan Southgate vil møte motstanderen i Englands neste kamp, hvor de vil være store favoritter.

– Det er ofte når det spilles mellom store nasjoner så blir man evaluert på det defensive og hvordan man stopper motstanderen. Men når man er favoritter blir man mer evaluert på angrepsspillet og der har de kanskje ikke imponert så mye, annet enn den første halvtimen i åpningskampen mot Kroatia, sier Johansen.

– I dag traff de både med det taktiske laget og gjøre de endringene som kreves. Så blir det spennende å se om det samme skjer i kvartfinalen. Da kan plutselig Phil Foden være tilbake i laget. Man må være modig og tørre å gjøre det som passer motstanderen man møter, selv om noe annet fungerte bra, fortsetter han.

I England bygges nå uansett håpet opp rundt Southgates mannskap. Samholdet og troen bygges stein på stein.

– Vi hadde aldri vunnet åpningskampen i EM. Det ble vi kvitt. Vi hadde aldri slått Tyskland. Det ble vi kvitt. Dette laget bryter barrierer. Alle har sagt at vi er for negative i spillestilen, at vi ikke tar no risiko. Southgate har en kampplan som er vanskelig å slå. Disse karene kjemper for manageren deres. Det er lett å se, sier BBC-ekspert og tidligere stopperkjempe Rio Ferdinand.

Også Declan Rice trekker fram samholdet i gruppa som en viktig faktor i troa som vokser fram om noe stort for England i dette mesterskapet.

– Det er utrolig. Mange ga oss ingen sjanse etter gruppespillet, det var klager på prestasjonen og at vi ikke scoret nok, men vi har ønsket å vise at de tar feil. Vi ønsker ikke å ta noe på forskudd, det er en veldig viktig kamp i Roma på lørdag. Men i dag stemte alt, anledningen, fansen og spillerne. Jeg har aldri vært en del av en garderobe og et lag med dette samholdet. Vi tror virkelig, med turneringsavslutningen her på Wembley, sier Rice.

Englands kvartfinale spilles lørdag i Roma.