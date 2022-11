England med storseier – nå skaper denne situasjonen opphetet debatt

England vant overbevisende 6-2 mot Iran etter mål av Jude Bellingham, Bukayo Saka (2), Raheem Sterling, Marcus Rashford og Jack Grealish og sørget for at de tre løvene har fått et strålende utgangspunkt for mesterskapet.

Southgate: – Vi må være bedre

Men England-manager Gareth Southgate er ikke utelukkende fornøyd. Til BBC sier han etter kampen:

– Vi må være bedre. Vi hadde 24 minutter med tilleggstid i kampen, og feilene våre kom som en konsekvens av stillingen. Det var en lang kamp å holde fokus i, og vi mistet konsentrasjonen. Når vi spiller med dårligere tempo, er vi ikke i nærheten av så effektive som vi kan være, sier han.

– Jeg er ganske mett på det, faktisk. Men når man vinner med den marginen og spiller på måten vi gjorde i store deler av kampen, da må man være fornøyd. Første omgang var hakkete med mange stopp i spillet, men presspillet vårt og bevegelsene våre var veldig bra. Vi skulle ikke sluppet inn to mål på det stadiet i kampen, så vi må skjerpe oss mot USA, sier han.

En situasjon fra kampen som nå blir heftig debattert, er det som skjedde etter bare ti minutter på stillingen 0-0.

På voldsomt vis krasjet Iran-keeper Alireza Beiranvand voldsomt med egen spiller og fikk en skikkelig smell i hodet. TV-bildene viste at en lagkamerat måtte sprute vann i ansiktet hans for å kvikne ham til.

Etter nesten åtte minutter behandling prøvde Beiranvand å spille videre, men var tydelig groggy og la seg ned på gresset igjen etter bare et halvt minutts spill.

– Jeg har aldri sett noe lignende

Først da valgte Iran-trener, den tidligere Manchester United-assistenten og Real Madrid-treneren Carlos Queiroz, å bytte ham ut for reservekeeper Hossein Hosseini.

– Jeg har aldri sett noe lignende, det var grusomt. Dette burde ikke vært spillerens avgjørelse. Det medisinske personalet skulle ha tatt ham rett av og sjekket ham grundig, sa Sky Sports-ekspert og tidligere Premier League-spiller Lee Hendrie.

– Skammelig av legene. Avgjørelsen er nødt til å bli tatt ut av hans (Beiranvands) hender, skriver Simon Peach, fotballsjef i Press Association.

I NRKs VM-studio var Kristoffer Løkberg like klar og tydelig.

– Ja, det er der problemet ligger. Det kan være ikke overlatt til spilleren. Som en spiller i et VM, er det en tredjeperson som må ta den avgjørelsen om at det ikke går å spille videre, og det kan ikke være treneren heller, for han tenker jo der og da ganske hardt på laget, mener Løkberg.

Da kampen kom i gang igjen, tok det ikke lang tid før England sakte men sikkert malte frem de store mulighetene. Først var det Mason Mount som var nær scoring med en avslutning rett utenfor, før Harry Maguire headet i tverrligger på en corner.

Bellingham-show

Men etter 34 minutter var ventetiden over, da steg stjerneskuddet Jude Bellingham til værs og headet inn sin første scoring for England – og 1-0 var et faktum. Snakk om å ta vare på muligheten i karrierens første VM-kamp.

Kort tid senere vant utskjelte Harry Maguire en hodeduell i feltet og headet ballen ned til Bukayo Saka, som ladet kanonen og hamret inn 2-0 med et flott skudd fra 20 meter.

England ville ha mer, og i det 45. spilleminutt var det Raheem Sterling sin tur. Han timet løpet sitt perfekt og satte inn 3-0 med en avslutning fra kort hold etter et fint innlegg fra Harry Kane. Dermed sørget tre scoringer på ti minutter for at britene gikk til pause med en komfortabel ledelse.

England med tre mål før pause Du trenger javascript for å se video.

Andre omgang ble en eneste stor sjarmøretappe for England, og kampe var i stor grad avgjort. I det 62. minutt økte Saka til 4-0 med sin andre scoring for dagen, før Mehdi Taremi reduserte noen minutter senere.

Marcus Rashford, som ble byttet innpå i andre omgang, økte til 5-1 20 minutter før slutt. Jack Grealish økte til 6-1 med et tap-in etter vakker fotball rett før slutt.

På overtid ble det en VAR-situasjon da Iran ropte på straffe etter en trøyeholding i feltet. Dommer Raphael Claus valgte å dømme straffespark, til tross for at det så billig ut på reprisene.

Fra ellevemeteren var Mehdi Taremi sikker og fastsatte sluttresultatet til 6-2.

Englands neste kamp spilles mot USA fredag 25. november. Iran møter Wales samme dag.

P.S: Hele oppladningen til kampen bar preg av utenomsportslige faktorer. Først det mye omtalte valget fra England om å droppe One Love-kapteinsbindet etter trusler om sportslige sanksjoner fra Fifa, og så valgte de iranske tilskuerne å bue under landets egen nasjonalsang samtidig som ingen av de iranske spillerne, med unntak av én, valgte å synge med.

Regimet i Iran, under ledelse av ayatolla Ali Khamenei, står nemlig overfor noen av de største protestaksjonene i landet siden den islamske revolusjonen i 1979, skriver NTB. I to måneder har tusenvis av demonstranter protestert og krevd endringer etter at en 22 år gammel iransk-kurdisk kvinne døde i moralpolitiets varetekt etter å ha blitt pågrepet fordi hun ikke hadde dekket til håret sitt godt nok, opplyser nyhetsbyrået.