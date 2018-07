Engelske fans gikk amok på Ikea etter Sverige-seieren

– Vi nyter det, jeg vet at fansen her elsker det. Og fansen hjemme, jeg er sikker på at det kommer til å bli noen videoer i kveld av at de koser seg, sa Englands superspiss Harry Kane etter 2-0-seieren mot Sverige lørdag kveld.

Kort tid etterpå var Twitter full av videoer med henrykte engelske fotballfans og sangen «It's coming home». Enkelte dro den lengre enn andre, og noen av videoene viser engelskmenn som dro til sitt lokale Ikea-varehus i Stratford, London og gikk bananas i lokalene. Videoene lenger ned i saken viser supportere som hopper opp og ned på stoler og i en seng mens de synger den engelske fotballsangen.

Skiftet ut Ikea-skilt

I Ikea-varehuset i Gateshead hadde noen spøkefugler fra radiostasjonen Capital North East tatt seg inn og skiftet ut prisskiltene med ark med teksten «Football Etskömmånhjöme», alle med prisen £19.66 – en referanse til året 1966 da England sist vant VM.

På noen av skiltene stod det også at varen kunne fås i rødt og hvitt, de engelske fargene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Zlatan-veddemål

Den svenske kjeden får også PR av to av fotballhistoriens mest kjente personligheter i svenske Zlatan Ibrahimovic og britiske David Beckham. Før lørdagens kvartfinale mellom deres hjemland, inngikk de tidligere lagkameratene i Paris Saint-Germain et veddemål på sosiale medier.

Hvis Zlatan tapte, det vil si hvis Sverige ble slått ut av VM, skulle svensken bli med på Wembley og se England spille kamp mens han hadde på seg den engelske landslagstrøya og spise fish & chips i pausen. Hvis England tapte, skulle Beckham bli med på Ikea og kjøpe hva enn Zlatan ville ha fra den svenske kjeden.

Etter 2–0 seieren til «Three Lions» ser det ut til at Ikea-turen til de to lar vente på seg.