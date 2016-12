Norske hoppere dominerte kontinentalcuprennet i hopp i Engelberg. Halvor Egner Granerud vant foran Joakim Aune.

Det gleder hoppsjef Clas Brede Bråthen foran hoppuka.

– Er du på pallen i kontinentalcupen, er du også i stand til iallfall å komme til finaleomgangen i verdenscupen, kanskje topp 20, sier Bråthen til NRK.

Johann André Forfang, som i rennene i Engelberg skal duellere med Joachim Hauer om den sjette og siste plassen på hoppukelaget, skaffet seg et overtak på Hauer med sin fjerdeplass.

– Vi ha det beste laget

VIL HA DET BESTE LAGET: Sportssjef Clas Brede Bråthen vil ha med seg også onsdagens renn før den siste hopperen i hoppuka skal tas ut Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Hauer mislyktes i første omgang, men hoppet bedre enn Forfang i finaleomgangen og tok seg opp til 14.-plass. Han ble likevel bare sjette beste nordmann i tirsdagens renn.

Sigurd Nymoen Søberg ble nemlig nummer seks og Joacim Ødegård Bjøreng nummer ni.

– Vi ønsker å ha med det beste laget, og er godt fornøyd med at Johann viser gryende form, sier sportssjefen.

Det er nytt renn i Engelberg onsdag.

– Da vil vi ta en totalvurdering der vi også ser litt bak resultatene. Det gledelige er uansett at så mange av hopperne er i form, sier Bråthen.

Til hoppuka uten hviledag

Det betyr at hoppukelaget først blir komplett utpå ettermiddagen onsdag.

– Det blir det en av gutta som ikke behøver å bruke returbilletten sin hjem, men kan reise det korte stykket over til Oberstdorf, sier sportssjefen.

Det er snaut tre og en halv time å kjøre.

Det betyr også at det ikke blir noen hviledag for den aktuelle hopperen. For allerede torsdag er kvalifiseringsomgang til fredagens hoppuke-åpning i Oberstdorf.

Aune hoppet 136,5 meter i første omgang i Engelberg tirsdag, og ledet ett poeng foran Forfang, som landet på 139 meter. Granerud lå på fjerdeplass, men satte alle til veggs med finaleomgangens suverent beste hopp på 142,5 meter. Totalt vant han 5,8 poeng foran Aune, som var nest best i finaleomgangen.

– Luksusproblem

Hauer var på 23.-plass etter første omgang. I finaleomgangen noterte han det sjette beste hoppet.

– Per i dag ser det ut som om vi har et luksusproblem, og det var vel ikke det vi så for oss for 14 dager siden. Da var vi mer usikre på om vi hadde seks hoppere som var gode nok. Nå ser det ut som om vi har sju-åtte.

Resultater:

1) Halvor Egner Granerud, Norge 302,5 (128-142,5), 2) Joakim Aune, Norge 296,7 (136,5-131), 3) Aljaz Osterc, Slovenia 287,3 (134,5-129,5), 4) Johann André Forfang, Norge 283,4 (139-125,5), 5) Nejc Dezman, Slovenia 277,9 (133,5-129,5), 6) Sigurd Nymoen Søberg, Norge 276,0 (132-138,5).

Øvrige norske: 9) Joacim Ødegård Bjøreng 271,7 (131,5-130,5), 14) Joachim Hauer 268,1 (129,5-133). Ikke til finaleomgangen: 33) Fredrik Bjerkeengen 122,3 (127).