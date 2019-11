Energisk Kristoffersen vant slalåmåpningen i Levi: – Der satt den

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Der satt den, sier en fornøyd og litt lettet slalåmkjører til NRK like etter målgang.

– Jeg har ikke vunnet siden slalåmen i Kitzbühel i 2018. Jeg er veldig fornøyd med starte på denne måten, selv om det fortsatt er en del arbeid som gjenstår. Det er ikke i nærheten av perfekt, men et stort steg i riktig retning, legger 25-åringen

Clément Noël krysset målstreken ni hundredeler bak, mens Daniel Yule tok den siste pallplassen 18 hundredeler bak.

Det føltes litt som å være på «hjemmebane» fortalte nordmannen i et intervju med arrangøren som ble spilt over høyttaleranlegget.

Det er mange nordmenn her og ikke langt til Norge, flirte en strålende fornøyd Kristoffersen.

– Kjører uten respekt

I et tett snødrev imponerte nordmannen i årets første finaleomgang i slalåm. I mål 18 hundredeler foran sveitsiske Daniel Yule.

– Han kjører uten respekt i henget. Han fosser på og får maksfart, kommenterte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

– Den satt i hvert fall ned henget, men jeg taper fortsatt tid ned flata. Det var akkurat godt nok i dag. Her i Levi kan du tape rennet på «flata», men du vinner i «bratta», og i dag vant jeg i «bratta,» svarer Kristoffersen.

Dermed sikret han seg en pallplass for fjerde gang i Levi.

– Etter første omgang hadde jeg faktisk ikke troa på at jeg skulle vinne i dag. Det er bra og viktig å få en seier. Nå er det slalåmrenn nummer 16 jeg vinner i verdenscupen, og jeg tror faktisk at jeg har gått forbi Ivica Kostelić og Marc Girardelli på slalåmseire. Jeg er ranket som nummer fire gjennom tidene. Det er mange som skal ha ære for den jobben her, sier Kristoffersen, før han ramser opp hele støtteapparatet, trenere, kjæreste og familien.

Sterk 1. omgang av Kristoffersen

Kristoffersen kjørte en god 1. omgang i slalåmen i Levi. Han var nummer fire før finaleomgangen, 0,68 sekunder bak ledende Clement Noël.

Fra startnummer fire, med lett snø fra himmelen, kjørte nordmannen en jevnt over god omgang.

– Se hvordan han prøver å sparke ifra i hver sving. Det er bra, men det rister litt i skiene og han taper litt, analyserte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

Han kjører sine første slalåmporter i årets sesong. Energisk og fint på toppen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Sebastian Foss Solevåg var også å se i finaleomgangen.