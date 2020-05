Anmelder visning av overgrepsbilder

Da Norges Cykleforbund avholdt et digitalt møte via videosamtale-tjenesten Zoom, ble sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes avbrutt av at noen delte overgrepsbilder av barn, skriver Procycling.no. Forbundet opplyser at de ble utsatt av et sikkerhetshull, og saken politianmeldes. – Vi har anmeldt forholdet, og jeg kan bare understreke at det var en særdeles ubehagelig opplevelse, og vi beklager at det inntraff på et av våres møter, sier Sørnes til nettstedet.