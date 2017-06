Endrer overgangsvinduet for å hjelpe Rosenborg

Sommerens overgangsvindu i norsk fotball skulle ha åpnet fredag 21. juli. Onsdag opplyste fotballpresident Terje Svendsen på en pressekonferanse at tidspunktet er flyttet til 20. juli.

– Det er flyttet én dag for å ivareta hensynet til den klubben som er kvalifisert for å forsøke å kvalifisere seg for mesterligaen, fordi påmeldingen av spillere har frist ved midnatt 20. juli, sier Svendsen.

Flyttingen gjør at Rosenborg kan kjøpe nye spillere i sommer, og få lov til å melde dem på til en eventuell tredje kvalifseringsrunde til mesterligaen.

Best mulig rammer

Trønderne går inn i andre kvalifiseringsrunde, der de møter irske Dundalk. Kampene spilles 12. og 19. juli, så her må RBK klare seg med spillerne de allerede har.

– Det er en tilpasningen som er innenfor vedtatte prisnipper, nemlig at man skal påse at man gir best mulig rammebetingelser for norske lag som skal ut i Europa, sier Svendsen, som er tidligere styreleder i Rosenborg.

Endringen gjelder naturligvis alle norske klubber, og får ingen konsekvenser for eliteserien. Vinduet åpner uansett mellom 14. og 15. serierunde.

Åpner 1. juli internasjonalt

Internasjonalt åpner overgangsvinduet allerede 1. juli. Det betyr at de fleste mulige motstanderne for Rosenborg og andre norske lag kan møte i europacupsammenheng uansett har adskillig bedre tid til å styrke stallen.

Årsaken til at det norske sommervinduet er mer begrenset, er at man i Norge har en liga som følger kalenderåret.