Endelig opptur for skadet Sander Berge: – Nå ser det lyst ut

Genk-proffen kom til Norge onsdag, og fikk akkurat med seg basketsemifinalen mellom Asker Aliens og Bærum Basket, med bror Aksel Bolin i aksjon for hjemmelaget Asker.

Berge har selv spilt basket for Asker, men valgte i stedet fotball. Der gikk det lenge bra, men nordmannen har nå hatt en tung periode. Siden 25. oktober har han slitt med en lårskade.

– Jeg har vært ute i nesten fem måneder, men nå ser det lyst ut. Jeg trener med laget, og nærmer meg veldig. Det har vært en strekkskade på baksiden av låret, og det har vært vanskelig. Jeg har prøvd å finne riktig vei tilbake, men det har tatt sin tid, sier Berge til NRK.

Lagerbäck: – Skulle hatt ham her

Men det har vært en lang periode. Han har mistet nesten hele sesongen med Genk, og går glipp av flere landslagssamlinger. Torsdag er han på plass med resten av landslaget for å treffe landslagskameratene. Han skal også se fredagens kamp mot Australia.

– Vi skulle gjerne hatt de beste her, sa Lars Lagerbäck på en pressekonferanse tidligere i uken.

PÅ LANDSLAGET: Sander Berge på en tidligere samling, her sammen med Mats Møller Dæhli i august i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Berge mener dog at det ser så lyst ut at han snart er tilbake, og garanterer nærmest å være tilbake til landslagspausen i juni.

– Dette er en del av gamet som toppidrettsutøver. Nå er jeg bedre rustet for fremtiden, og jeg kan se tilbake på en periode der jeg har forberedt meg godt, sier Sander Berge.

Linket til Sevilla

Det betyr at han er tilbake i spill før serien skal avgjøres i Belgia. Siste runde i seriespillet er over, og den belgiske serien går inn i play off. Om han fortsatt er i Belgia neste sesong er usikkert; nordmannen har blant annet blitt linket til spanske Sevilla det siste året.

Ifølge VG la Sevilla inn bud på 110 millioner kroner i august i fjor.

– Det har ikke vært noe konkret nå. Jeg var skadet i januarvinduet, og har vært ute av kampsituasjoner. Så det har ikke vært noe mer. Nå er fokus å komme tilbake på banen og spille mest mulig på Genk, sier Sander Berge til NRK.