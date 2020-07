Endelig løsnet det for Rosenborg

Molde slapp med skrekken

Molde tok en oppskriftsmessig ledelse mot Mjøndalen etter en halvtime, Fredrik Aursnes banket ballen knallhardt inn bak Sosha Makani til 1-0. Bare et par minutter senere doblet John Kitolano for vertene. Med halvtimen igjen i Molde ble det kamp igjen, da Quint Jansen satt inn reduseringen. Like før slutt kunne Christian Gauseth redde inn ett poeng for gjestene på straffe, men den gikk rett i klypene på Andreas linde og kampen ender 2-1 til Molde.