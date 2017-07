Format som før, 32 lag fordelt på 8 grupper.

Automatisk til gruppespel:

Spania, Tsykland, England og Italia 4 lag kvar.

Dei to neste på UEFA-rankingen (akkurat no Frankrike og Russland) 2 lag kvar.

Dei fire neste (akkurat no Portugal, Ukraina, Belgia og Tyrkia) 1 lag kvar.

Sist sesongs vinnarar av meisterliga og europaliga.

Det gir totalt 26 av 32 plassar.

Dermed er det seks plassar å kjempe om via kvalifiseringa. Fire av desse går til nasjonale ligameistrar, to til lag som blir nr 2 eller 3 i ligaer frå land rangert som nr 5-15 på europarankingen.

Norge er no rangert som nr 25. Det betyr at ligavinnaren må inn i 1. kvalik-runde, mot 2. kvalik-runde no. Og det gir totalt åtte kvalik-kampar før eventuelt gruppespel.

I dag er 22 av plassane i gruppene faste, 10 skal det spelast kvalik om. 5 av desse er for ligavinnarar.