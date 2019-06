En tilfeldighet gjorde at Sjögren kun har trent kvinner: – Det ble den banen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var en ren «slump», sier Martin Sjögren på spørsmål om hvordan han endte med å bli trener for kvinnelige fotballspillere.

Han har nemlig aldri trent noe annet enn kvinner, noe som kan sies å være litt uvanlig for en mannlig trener.

I kveld kommer karrierens største kamp for Sjögren når Norge møter England i kvartfinalen i VM. I stolsteken i franske Deauville, hvor landslaget har bodd i forkant av kampen, forteller svensken hvordan det hele startet.

– Da jeg sluttet å spille selv, fikk jeg en forespørsel fra en jeg hadde hatt kontakt med, som var fysisk trener for Östers. Han spurte om jeg var interessert i å ta over laget. Det var jeg, så da ble det den banen. Da ble det kvinnefotball, og det har det vært siden da, forteller Sjögren.

Omdiskutert spillestil

Han trente Östers i to år, og ble deretter assistenttrener i Malmö. Der var han i fire år, før han tok over det svenske topplaget Linköping.

De vant han serien med, og da Roger Finjord sluttet som norsk landslagssjef for to og et halvt år siden var Sjögren på radaren til det norske fotballforbundet.

Så ble det slik.

– Det viktigste for meg har alltid vært at miljøet man kommer til skal være seriøst. Om det er menn eller kvinner spiller egentlig ingen rolle. Men nå har det blitt slik at jeg har vært i kvinnefotballen, og jeg trives ekstremt godt nettopp fordi ambisjonsnivået er så ekstremt høyt, sier Sjögren, og utdyper:

– Man vet at de gjør dette fordi de hele tiden vil bli bedre. Det handler ikke om å tjene penger, eller andre typer motiver. De vil bare utvikle seg og spille fotball, og den indre drivkaften er veldig kul å jobbe med.

Sjögren på treningsfeltet i Deauville, som ligger omtrent 50 minutter fra Le Havre, hvor Norges kvartfinale skal spilles torsdag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sjögren ble valgt av NFF blant annet på grunn av spillestilen han står for. Lagene han trener har alltid hatt en mye mer ballbesittende stil enn det norske landslaget tradisjonelt har gått for.

Sjögrens lag spiller som regel i 4-4-2 eller en slags 4-4-1-1-formasjon, og det meste av spillet skal foregå langs bakken. NFF ønsket nettopp denne forandringen.

Men da Norges nye spillestil skulle settes ut i livet i EM for to år siden, gikk det fullstendig skeis.

Det var Sjögrens første mesterskap som trener, og Norge røk hodestups ut av EM allerede etter gruppespillet. Laget tok ikke et eneste poeng og scoret ikke et eneste mål den gangen.

Sjögren hadde bare vært trener noen få måneder, og i etterkant av EM fikk han massiv kritikk. Det ble stilt spørsmålstegn ved alt fra spillestilen han sto for til hvilke spillere han hadde brukt.

Lise Klaveness, som den gang var NRK-ekspert og i dag er Sjögrens leder som elitesjef i NFF, skrev blant annet denne kommentaren. Der stilte hun blant annet spørsmål ved Sjögrens valg av å innføre en svært ambisiøs spillestil rett før et mesterskap.

– Unnet ham det virkelig ikke

I dag sier Sjögren at han ikke tok seg særlig nær av all kritikken. Han forsto den.

– Man lever i en resultatverden, og når resultatene ikke går som man vil blir det sånn. Alle vi som er her jobber knallhardt for å lykkes, og det er klart at det er tøft når det ikke går som man vil. Men jeg har hele tiden kjent at jeg har hatt god støtte i troppen, og det jeg tror jeg er det absolutt viktigste. Det er også den største grunnen til at vi har greid å snu det, sier Sjögren.

Norge-back Kristine Minde hadde Sjögren som trener også da hun spilte i Linköping, og er derfor den som kjenner ham aller best på laget.

Kristine Minde har hatt Sjögren som trener både på klubb- og landslaget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun synes det var trist å se treneren få så mye kritikk.

– Jeg unnet ham det virkelig ikke. Jeg visste hvor god trener han er. Men jeg synes han håndterte det veldig bra, og det bevises her i VM, nå som vi er her og har prestert så bra som vi har gjort, sier Minde.

Hun sier at den nye spillestilen nå sitter på en helt annen måte enn for to år siden.

– Martin ønsker å spille. Det merker jeg, for jeg har aldri vært med på et landslag som har spilt så bra som vi gjør nå. Samtidig føler jeg ikke vi har mistet det norske. Vi er veldig kompakte og gode i det defensive, og trøkker til, sier hun.

– Hvordan er han som trener?

– Han er veldig rolig. Han vet hva han vil. Samtidig er han veldig læringsvillig og tar imot spørsmål. Han vil at vi skal være involvert, samtidig som han er lederen og tar det endelige ansvaret, beskriver Minde.

– Forskjell på å trene kvinner

Hun tror det er en fordel for Norge at Sjögren har «spesialisert» seg på å trene kvinner.

– Skal man bli trener på så høyt nivå for kvinner, bør man ha vært borte i det før. Det er annerledes. Jeg har hørt fra de som har vært det for begge kjønn at kvinner for eksempel stiller litt flere spørsmål til hvorfor vi skal gjøre ting, for vi vil ikke gjøre ting bare for å gjøre det, he-he, sier Minde.

Sjögren sier han rett og slett ikke aner hva som eventuelt er annerledes ved å trene kvinner.

– Jeg har jo aldri trent menn, men jeg tror ikke jeg hadde gjort ting annerledes. Men det er stor forskjell på å være klubb- og landslagstrener, siden man har mindre tid sammen, sier han.

Sjögren sier han aldri var i tvil om at Norge kom til å mestre spillestilen hans. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Aldri tvilt

Norge har variert i prestasjonene i VM også, men har uansett vist at de har tatt steg ved å nå kvartfinalen.

– Det tar tid bare å få ideen til å sitte, for det handler om samhandling, og du trenger å se på hvordan du kan vri på noen posisjoner, og å finne rett spillertyper. Den prosessen pågår hele tiden, og jeg synes vi har kommet langt nå. Vi har funnet spillertyper som passer den måten vi vil spille på. Men vi er ikke ferdige, vi skal fortsette med dette. Det er en spennende prosess, sier Sjögren.

Han innrømmer at med tanke på nedturen i EM har det vært ekstra godt å se laget lykkes relativt godt med spillestilen i VM.

– Ja, det er klart. Jeg har aldri tvilt på at det kunne gå, vi har bare forstått at det ville ta tid. Det er jo lettere å jobbe med et forsvarsspill og et kontringsspill, enn hva det er å jobbe med et dynamisk angrepsspill der man vil involvere spillerne på den måten vi gjør. Det tar tid å utvikle det til det nivået vi har vist under perioder i dette mesterskapet, sier Sjögren.

En som virkelig nyter godt av Sjögrens angrepsrettede spillestil, er Caroline Graham Hansen.

Caroline Graham Hansen har blomstret i angrep for Norge i VM. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I en relativt fri rolle i angrep har hun spilt strålende for Norge. For noen dager siden spurte hun Sjögren selv om hvorfor han endte opp med å bli trener for kvinner.

– Da fortalte han at det var helt tilfeldig. Han har gått gradene, og av og til er det jo slik i verden at det bare er tilfeldigheter som gjør at ting skjer, sier Graham Hansen, før hun konkluderer:

– Det var flaks for oss. Nå står han her og er landslagstrener for oss.