En seier for den pinlige ærligheten 

I strive to get this feeling in life. #EndRasism #BLM Hvor skal jeg begynne? Rasisme finnes i Norge! Like godt å starte med det. Jeg har representert Norge med det norske flagget på brystet siden jeg var 15 år gammel. De gangene hvor jeg gjør det ekstra bra på et mesterskap og får æren av å løpe rundt på brytematta foran verdenen med flagget etter meg, tenker jeg på alle de hjemme i Norge som har hjulpet meg med å komme så langt. Og senere, når jeg står øverst på pallen og får høre Den Norske Nasjonalsangen spille tenker jeg på hvor stolt jeg er fordi jeg får lov til å representere Norge. «Ja vi elsker dette landet». Det er øyeblikk jeg aldri komer til å glemme, og stunder jeg strever så hard for å oppleve igjen fram til den dagen jeg legger fra meg bryteskoene på hylla. Jeg har hørt nasjonalsangen 10 ganger fordi jeg har fått GULL i enten EM, VM eller ungdoms OL. Og jeg har en drøm og et mål om å høre det under OL i Tokyo. Jeg har to ganger tidligere fått lov til å bære det norske flagget under åpningssermonien som; Ungdoms OL og European games for Norge. Å holde et flagg så høyt oppe for et land jeg representerer, og som jeg er en del av, kaller mitt hjem og elsker utrolig mye er noe som virkelig fyller mitt hjerte med glede. Men jeg har aldri følt meg mer Norsk enn når jeg kan stå opp på 17.mai, ta på meg bunaden og veive høyt med flagge og rope «hipp hipp hurra, Norge har bursdag idag.» Så, når jeg blir fortalt ting som «gå tilbake til dit du kom fra», «alt du gjør er å ta penger fra oss» «din jævla NAV’er». Eller får andre rasistiske kommentarer under artikler etter mesterskap, så prøver jeg å roe meg ned ved at det «bare» verbalt. Som heller ikke er greit. Tanken er at det ikke sårer meg like mye. Men å bli spytta etter på 17.mai fordi jeg har på meg en bunad som «ikke tilhører meg», så er det flere folk som bør sette seg ned å tenke en jævla god stund!! Jeg vet at jeg tråler det, fordi jeg vet så inderlig godt hvem jeg er og hva jeg står for. Men ingen skal behøve å tåle dette.