En problematisk superstjerne

Han er kaptein, toppscorer, legende …

… og en av EMs største gåter.

Portugal er blant EMs favoritter, men laget er bygget rundt Cristiano Ronaldo. Han scorer mål, men beveger seg lite i en alder av 39 år. Gåten er om Portugal er bedre eller dårligere med sin største stjerne.

Det er mulig at Portugal bruker gift som medisin.

Tre problemer

Denne sammenligningen er lånt fra Thierry Henry.

Den franske legenden analyserte Manchester United i 2021, da han sa at Ronaldo gir laget medisin med sine mål, men at han er gift for lagets evne til å vinne ballen tilbake høyt i banen. Henry hadde helt rett.

Det finnes tre problemer med Ronaldo:

1) Han presser lite uten ball.

Dette betyr at Portugal blir lettere å spille gjennom.

2) Han bidrar med lite konstruktivt i pasningsspillet.

Dette gjør angrepet mer forutsigbart.

3) Han krever ballen veldig ofte.

Dette får lagkameratene til å ta dårligere valg med ballen.

FIKK TILLIT: Cristiano Ronaldo spilte hele kampen i det første oppgjøret mot Tsjekkia. Foto: Lisi Niesner / Reuters

Da de slo Tsjekkia 2–1 på tirsdag, løp Portugals midtbanespillere av og til opp og forbi en passiv Ronaldo for å presse tsjekkerne. Når Portugal hadde ballen i brukbare posisjoner, pekte Ronaldo ofte mot der han ville ha innlegget. Han tok nye løp, sloss mot markørene og gjorde alt for å komme til sjanser.

Det er denne sulten som har gjort Ronaldo til en av tidenes beste. Men den bidro også til at Portugal slo 24 innlegg, hvorav bare tre nådde frem.

Og Ronaldo scoret ikke.

Ofte prøvde spillerne å finne Ronaldo, selv om han var markert. Strengt tatt burde de ignorert ham oftere.

Men hvordan gjør man dét?

Nei til idolet

Tenk hvordan det er for en fyr som Diogo Dalot, Portugals høyreback.

Dalot er 25 år. Han hadde Ronaldo som idol da han var gutt. Plutselig står Dalot med ballen på høyre side, og i boksen lusker en legende som har fem Gullballer og et eget museum hjemme på Madeira. Han vil at du skal slå ballen inn.

Det er ikke lett å gjøre noe annet.

Hele laget graviterer rundt Ronaldo. Når Portugal får straffe, trer Ronaldo frem. Når Portugal får frispark, tar Ronaldo ballen. Ingen spiller i EM tar like mye plass.

MESTERSKAPSRUTINE: Cristiano Ronaldo spiller sitt sjette EM. Foto: Karina Hessland / Reuters

Hver pasning som Ronaldo får, kunne gått til noen andre. Og på Portugal er «de andre» veldig gode.

Samtidig er Ronaldo livsfarlig. Ingen er bedre til å rykke seg fri i boksen. Selv nå som han nærmer seg 40 år, vender han på en femøring om han lukter mål. Han setter standarden med sin mentalitet og profesjonalitet.

Trener Roberto Martínez har tilsynelatende ingen planer om å benke ham.

MYE SPILLETID: Cristiano Ronaldo har nytt stor tillit under Portugals trener Roberto Martinez. Foto: Armando Franca / AP

Dette er Ronaldo-gåten: Er han Portugals løsning eller problem?

Leter man etter svaret, finner man en rekke selvmotsigelser.

Mannen som benket Ronaldo

La oss ta noen av argumentene for og imot Ronaldo.

«Ronaldo scoret 10 mål på ni kamper i kvaliken»

Sant, men tre av dem var på straffer, og gruppen besto av Liechtenstein, Bosnia, Island, Slovakia og Luxembourg.

«Portugal vant EM-finalen i 2016 uten Ronaldo»

Joda, de scoret vinnermålet da Ronaldo hadde gått av med skade, men det var han som scoret det første målet i semifinalen mot Wales.

RUTINERT DUO: Veteranene Pepe og Cristiano Ronaldo kunne løfte EM-trofeet i 2016. Foto: Michael Dalder / Reuters

«Portugal herjet i VM så fort de benket Ronaldo»

Ja og nei. I 2022 benket Fernando Santos ham i åttedelsfinalen mot Sveits, av «taktiske» årsaker, før Portugal vant 6–1 og erstatter Gonçalo Ramos scoret hattrick. Men i kvartfinalen startet Ronaldo på benken igjen, og Portugal røk ut mot Marokko.

Så med Portugal er bildet uklart.

Men på klubbnivå er én ting åpenbar: Ronaldo har lenge forverret sine lag.

Ronaldo vinner, laget taper

Dette har vært sant siden 2018, da Ronaldo forlot Real Madrid.

Han var 33 år den sommeren, og selv om han har bøttet inn mål siden det, har mobiliteten gått kraftig ned. I 2017-18 vant Juventus ligatittelen i Italia ved å sanke 95 poeng. Så hentet de Ronaldo, og poengfangsten krympet:

2018-19: 90 poeng

2019-20: 83 poeng

2020-21: 78 poeng

Den siste sesongen havnet Juventus på fjerdeplass. De har ikke vunnet ligaen siden.

Hvert av de tre årene ble Ronaldo lagets toppscorer.

Hvert av de tre årene skiftet Juventus trener.

STORSCORER: Alle de tre årene som Cristiano Ronaldo spilte i Juventus ble han toppscorer. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

I 2021 dro Ronaldo til Manchester United, hvor han var blant spillerne som presset minst i Premier League. Tre måneder senere sparket klubben Ole Gunnar Solskjær, som har innrømmet at signeringen var en tabbe.

Ronaldo ble Uniteds toppscorer. United kom på sjetteplass.

I Al-Nassr er trenden mer uklar, men storlaget ledet Saudi Pro League da Ronaldo hadde debutert der i januar 2023. De endte opp fem poeng bak vinnerne Al-Ittihad. Denne sesongen scoret Ronaldo 35 ligamål, men laget havnet på en ny andreplass.

På 18 måneder har Ronaldo hatt tre trenere i Al-Nassr.

Historien gjentar seg igjen og igjen.

Skyts på benken

Hva da med Portugal? Før EM spilte de tre vennskapskamper uten Ronaldo, som endte med seire mot Sverige (5–2) og Finland (4–2), og tap mot Kroatia (1–2).

To taktiske elementer taler imot Ronaldo.

Det ene er at Portugal har en sterk benk. Trener Roberto Martínez kan starte med sylskarpe Diogo Jota, som er mer bevegelig enn Ronaldo, eller Gonçalo Ramos, som har scoret bra med mål for Paris Saint-Germain.

BENKET: Liverpool-spiller Diogo Jota (t.h.) har blitt plassert på benken av trener Roberto Martinez. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Det andre er at Martínez bygger lag som presser høyt, og Ronaldo presser lite.

Dette gikk greit mot Tsjekkia, og det vil kanskje fungere mot Tyrkia og Georgia i de to neste kampene. Men i sluttspillet kan Portugal møte et lag som Tyskland, som spiller seg ut bakfra med koordinerte bevegelser og høy presisjon.

De fleste topplag har 10 utespillere som løper mye. Har Portugal råd til å være unntaket?

Elefanten

Så har vi det ene elementet som taler for Ronaldo.

Nemlig at han er … Cristiano Ronaldo.

Om han benker kapteinen, vet Martínez at han plasserer EMs største elefant i sin egen garderobe. Spillerne vil prate om Ronaldo, pressen vil spørre om Ronaldo, og fokuset rundt leiren vil flyttes mot en fyr som ikke er på banen.

Kanskje er Ronaldo for stor til å kunne vrakes.

Dette er en viktig faktor. Fernando Santos mener fortsatt at han tok riktig avgjørelse som benket Ronaldo i VM i 2022. Men Portugal røk ut, og da Ronaldo satt på benken, reagerte fotografene slik:

POPULÆR: Kameralinsene rettes mot Cristiano Ronaldo når han ikke starter. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Dette bildet sier alt om det umulige valget.

Selv om Martínez skulle mene at laget er bedre taktisk uten Ronaldo, kan det være at distraksjonen det medfører, ikke veier opp for fordelene. Dette virker som det nærmeste man får et svar på Ronaldo-gåten.

Taktisk sett er Portugal bedre uten. Totalt sett er Portugal bedre med.