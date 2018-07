En overgang som passer alle parter

Det er en gigantovergang som får fotballverdenen til å skjelve. Ofte har Cristiano Ronaldo truet med å forlate Real Madrid, men man har liksom aldri trodd det skulle skje.

Selv når han sa etter finalen i mesterligaen i mai at det «har vært fint å spille for Real Madrid», virket det usannsynlig.

For hvorfor skal Ronaldo forlate klubben som gir ham best mulig sjanse til å vinne Gullballen?

Hvorfor skal Real Madrid selge sin beste spiller?

Og hvem i alle dager kan betale det 33-åringen krever og er verdt?

Nå har altså Juventus betalt rundt 100 millioner euro (986 mill. kroner) for Ronaldo. Og plutselig har alle spørsmålene blitt besvart.

Derfor drar Cristiano

Den viktigste årsaken bak Ronaldos avgjørelse er visstnok forholdet til Real Madrids president Florentino Pérez. Ronaldo ønsker å bli mer verdsatt, og har bedt om en lønnsøkning. Det har han ikke fått.

Real Madrid-president Florentino Perez (t.h.) gratulerer Ronaldo etter at Real Madrid vant VM for klubblag i desember 2017. Foto: Karim Sahib / AFP

Ofte har ønsket om ny kontrakt ført til utspill til media for å legge press på Pérez. I fjor kom det ut at Ronaldo ønsket seg bort. Typisk nok brukes Manchester United som en brikke i spillet: Kilder hevder at United – en av få klubber som har råd til Ronaldo – ønsker ham tilbake.

Så signerer Ronaldo en ny kontrakt i Real Madrid, og alle (utenom United) er fornøyde.

Men denne gangen har Pérez satt ned foten. Visstnok skal forholdet ha kollapset.

Pérez har tidligere falt ut med noen av de største idolene i Real Madrids historie. Det var han som ikke fornyet kontrakten til Vicente del Bosque, mannen som førte dem til to ligatitler og to mesterligatitler. Både Raúl, Fernando Hierro og Iker Casillas har i praksis forlatt Santiago Bernabéu ut bakdøren.

Avskjeden til Ronaldo blir ikke like dramatisk, men Pérez kunne gjort mer for å beholde ham. Det skal også huskes at Ronaldo ikke var Pérez sin signering.

Faktisk ble kjøpet gjort av den tidligere presidenten Ramon Calderón, som overtalte Ronaldo til å komme i 2008. United-trener Sir Alex Ferguson var imidlertid så rasende over Calderóns oppførsel at han tvang Ronaldo til å bli på Old Trafford ett år til, slik at Calderón ikke fikk gleden selv.

Dermed ramlet Ronaldo rett i fanget til Pérez. Ni år senere skiller de altså lag.

Et siste punkt er at Ronaldo nå kommer seg bort fra de spanske skattemyndighetene, som har anklaget ham for å gjemme vekk 14,8 millioner euro (ca 146 500 000 kr).

Derfor selger Real Madrid

For Real Madrid kan avtalen forsvares rent økonomisk. De betalte rundt 80 millioner euro (ca 791 mill. kr) for Ronaldo i 2009, og selger ham nå for 100 millioner (ca 986 mill. kr).

I løpet av de ni årene har Ronaldo ført laget til fire titler i mesterligaen og scoret 450 mål på 438 kamper. Portugiseren anses av mange som klubbens beste spiller gjennom tidene sammen med legendariske Alfredo Di Stéfano.

Det må sies å være brukbar valuta for pengene.

Spilleren er 33 år, så det er dessuten begrenset hvor lenge Ronaldo har igjen på øverste nivå.

Et viktig poeng for Pérez har vært å få Ronaldo til å si at det er han som ønsker å dra. Pérez sitt hold over presidentrollen er nærmest blitt en diktator verdig, men ingen president ønsker å bli husket som mannen som kastet ut Ronaldo. Ronaldo har nå sagt at det er han som har ønsket å dra.

Nå kan Real Madrid se fremover med 100 millioner euro ekstra i kassa. Pérez har ikke kjøpt en skikkelig galáctico siden 2014, da han hentet den colombianske playmakeren James Rodríguez fra Monaco. Nå er det duket for et nytt storkjøp.

Flere rapporter har hevdet at Real Madrid var ment å kjøpe den franske tenåringen Kylian Mbappé i fjor sommer, før Paris Saint-Germain slo kloa i sensasjonsspissen. Pérez skal ennå ikke ha gitt opp håpet, samme hvor dyr Mbappé blir.

Rykter har også sirklet en stund rundt Neymar, som sies å være misfornøyd i PSG, klubben han dro til for mer enn 200 millioner euro i fjor sommer. Neymar forlot Barcelona det året, og Pérez hadde elsket å få hentet brasilianeren til den spanske hovedstaden – både fordi stjernen er enormt markedsførbar, og fordi det ville vært et slag i fjeset for Barça.

Andre storkjøp kan også ligge i kortene. Ronaldos overgang er blant annet dårlige nyheter for Chelsea, som ønsker å beholde Eden Hazard.

Derfor kjøper Juventus

Hva er så årsaken til at Juventus punger ut så mye penger og så høye lønninger (Ronaldo blir tross alt ikke billig) for en 33-åring?

Juventus-legenden Gianluigi Buffon, som nå har lagt opp, gir Ronaldo en tommel opp da de to møttes i mesterligaen i april. Foto: Javier Soriano / AFP

Først og fremst er ikke Ronaldo en hvilken som helst 33-åring. Han er en levende legende, en av de største målscorerne i historien, og har banket inn mål som en maskin i 12 år nå. Han leverte nettopp en sesong hvor han hamret inn 41 mål på 40 kamper i La Liga og mesterligaen totalt.

Det er uunngåelig at Ronaldo slipper seg ned en eller annen gang, men ingen spiller er bedre rustet til å stå imot tidens kraft. Han er selve definisjonen på 24-timersutøveren, med et personlig treningsregime, en diett og en disiplin uten sidestykke. I mai skrønet Ronaldo om at han har en biologisk alder på 23 år.

Det var vanskelig å vite om det faktisk kunne være sant.

Med Ronaldo på plass vil Juventus være storfavoritter i Italia, noe de hadde vært uansett:

De har vunnet ligaen syv år på rad og Coppa Italia fire år på rad. Han utgjør dessuten en finansiell maktdemonstrasjon som viser hvor langt Juve ligger foran rivalene også utenpå banen. De er den eneste klubben i Italia som eier sin egen bane – resten leier av staten – noe som gjør at de kan sope inn alle inntektene selv. Det merkes nå.

Sist men ikke minst kjøper de Ronaldo for å vinne mesterligaen. De har tapt syv av ni finaler i sin historie, inkludert en i 2015 og en i 2017 – den siste mot Real Madrid, hvor Ronaldo scoret to. De siste årene har de hentet eldre spillere for å tilføre laget erfaring fra turneringen, blant andre de meriterte backene Patrice Evra og Dani Alves.

Men Ronaldo er i en egen klasse. Dette er mannen som har vunnet turneringen fem ganger og som er turneringens toppscorer gjennom tidene, med 120 mål.

Tar han Juve til tittelen, vil han være verdt hver eneste euro.