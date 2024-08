– Dette har skapt litt uro i feltet. Nå er det mange som tester det ut, sier Ragne Wiklund til NRK.

Hun snakker om en ny trend som sprer usikkerhet gjennom skøytesirkuset før vinterens sesong.

VERDENSMESTER: Ragne Wiklund. Foto: Carina Johansen / NTB

Normalen har vært å bruke én førende arm på siden i svingene – altså en løs svingarm – på de lengste distansene.

Men stadig flere skøyteløpere har startet å kjøre svinger med begge hendene på ryggen.

Pappa Wiklund forutså revolusjonen

Jo Wiklund er far til den norske verdensmesteren Ragne Wiklund. Han er veldig opptatt av aerodynamikk og idrett, og under en middag i fjor høst forutså faren at noe spesielt var på gang.

– Det neste store innenfor skøyter blir å legge begge armene på ryggen i svingene, sa han til datteren under en familiemiddag.

Få dager etter gjorde utrolig nok Chris Huizinga som Jo Wiklund hadde spådd i det nederlandske mesterskapet.

Den nederlandske stjernen blir ifølge Wiklund nå sett på som en av hjernene bak «oppfinnelsen» – i hvert fall i nyere tid. Det finnes eksempler på at teknikken har blitt brukt for flere tiår tilbake, men den fikk aldri helt fotfeste i skøytemiljøet.

Nå klarer ikke den norske verdensmesteren å bestemme seg.

– De som gjør det på laget vårt nå, gjør det enten fordi de vil være først ut eller i frykt for at alle andre gjør det, sier Wiklund.

BALANSETRENING: Wiklund mener hun må få bedre balanse og koordinasjon for at teknikken skal sitte perfekt. Foto: Tobias Hovland

Skaper uro i feltet

Nederlandske Chris Huizinga endte opp med å gjøre dette i fjor og kjempet i toppen av verdenscupen på de lange distansene.

– Så kom det opp et par andre som gjorde det og gikk fort, forteller Wiklund.

Forskjellen med og uten teknikken er ikke ubetydelig. Verdensmesteren forteller at det kan være opp til 70 watt i forskjell på en 29 sekunders rundetid. Fra en løs arm som gir 490 watt – til 420 watt med hendene på ryggen.

Watt er et mål på hvor mye kraft du skaper i hvert tråkk eller steg.

– Jeg begynte arbeidet her etter forrige sesong med styrke og motorikk, for å prøve å få til dette. Jeg er sikker på at det lønner seg, i hvert fall for meg som er en seig 1500-meterløper, sier hun.

TEKNIKK: Nederlandske Chris Huizinga har skapt oppmerksomhet rundt den nye teknikken. Foto: NTB

Likevel påpeker hun at hun har en ganske tettsittende arm, og er derfor usikker på hvor mye hun kan spare på det.

– Men jeg tror det også kan bidra til at jeg kan gå bedre teknisk, og bruke høyrebeinet bedre. I tillegg til å spare energi på å gå mer effektivt, forklarer hun.

Petter Andersen er sportssjef i det norske skøyteforbundet. Han er klar på at man kan spare tid ved å bruke teknikken.

– Vi vet at det er en del å spare på det aerodynamisk, men hvor mye man taper i form av hvor mye hjelp man får av en svingende arm, det er individuelt med tanke på teknikk og slike ting, sier Andersen til NRK.

SPORTSSJEF: Petter Andersen i skøyteforbundet tror omtrent 50 prosent av feltet kommer til å gå med den nye teknikken. Foto: NTB

– Kan revolusjonere

Andersen påpeker at teknikken hovedsakelig benyttes når det gjelder lengre distanser, fellesstart og maraton. Men at det kan benyttes helt ned til 1000 meter.

– Det var noen av de beste løperne i fjor som testet det og gikk med ganske stor suksess, så det er noe som er stort fokus i vårt lag. Vi ser det på andre lag at det er mange som prøver seg på det.

– Jeg tror det kan revolusjonere litt. Det er ganske mye å spare aerodynamisk ved å legge hendene på ryggen enn å svinge med armene i vinden, sier sportssjefen.

SVINGARM: Ragne Wiklund avbildet med den vante svingarmen. Foto: Reuters

Wiklund har ennå ikke helt valgt hvilken teknikk hun skal bruke i den kommende sesongen.

– Det kommer nok til å bli bestemt i løpet av de neste ukene i Stavanger. Jeg håper at jeg kan stille til start i verdenscupen og vite nøyaktig hva som er raskest og best for meg.

Petter Andersen tror omtrent 50 prosent av feltet kommer til å gå med den nye teknikken på de lengre distansene.

– Det blir spennende å se hvor mange som tar tak i det, sier Andersen.