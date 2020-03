Idretten er ikke det første våre politikere skal fokusere på i sine tiltakspakker. Det er andre områder i samfunnet som har mer akutte behov og større betydning.

Men det som blir omtalt som det viktigste av det som ikke er viktig har en verdi som ikke må glemmes i en periode hvor alle på sitt vis lider.

Vi er allerede dypt inne i en krisetid, hvor det er lett å se idrett kunne spilt en viktig rolle.

Den muligheten får den av åpenbare grunner ikke. Er det én ting som er bygget på samkvem, også rent fysisk, er det akkurat det som skjer i sportens verden. All idrettsaktivitet i Norge er suspendert inntil 26. mars – i første omgang.

Den øredøvende stillheten

Det kan bli lenge til det blir tillatt aktivitet rundt i landets idrettsklubber igjen. Og stillheten fra de mange idrettsanleggene rundt i landet er allerede øredøvende.

Dette gjør at problemene idretten nå er på god vei inn i, kan bli nedprioritert ytterligere når krisene bokstavelig talt står i kø for de politiske beslutningstakere.

Når Stortinget snart kan måtte vedta statlig oppkjøp av Norwegian, SAS og Widerøe, er det ikke lett å nå gjennom med dyptfølte ønsker om kompensasjon for manglende inntekter fra kiosksalg på et turnstevne, for å antyde utfordringen.

For norsk idrett er bygget på en frivillighet som ikke like enkelt kvantifiseres.

Det er lettere å beregne summer på tomme flyseter, frisørstoler eller seter i en konsertsal.

Men det samme kiosksalget er én av de mange små og viktige brikkene idrettsbevegelsen i Norge er bygget på. Derfor må den holdes i stand gjennom krisen.

For dagen kommer da man igjen trenger at de er der, hver enkelt av idrettslagene som nå har pause. Om det er eliteserie i ishockey eller håndball for sjuårige jentunger det er snakk om.

En kommende krise

Og om Idrettsforbundet i starten virket en smule handlingslammet da man ventet at de skulle ta ansvar for å begrense aktiviteten rundt i landet da omfanget av koronasmitten plutselig gikk opp for oss i forrige uke, har de åpenbart brukt tiden mye mer bevisst siden det.

Derfor kunne de mandag presentere et estimat overfor Kulturdepartementet på 500 millioner kroner for tap av inntekter ut mars. Og dét bare på arrangement. Tap på bortfall av dugnader, utleie av anlegg, medlemsavgifter og andre ting er ikke med i regnestykket foreløpig.

BESTEMMER: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Foto: Terje Pedersen

Og det er et regnestykke som skremmer. For en organisasjon bestående av 11.000 enkeltledd i form av idrettsklubber, besitter også en tilsvarende stor sårbarhet.

Når hver enkelt av disse 11.000 medlemslagene skal balansere seg gjennom den kommende uvissheten rundt når de igjen vil oppleve ikke bare aktivitet, men også nødvendige inntekter.

Det er en sårbar masse. Veldig mange av disse klubbene er basert på frivillighet. Tilsvarende få er økonomisk rustet med egenkapital for en lengre periode med kun løpende utgifter.

Derfor blir storting og regjering også nødt til å inkludere idretten i sine tiltakspakker i nærmeste fremtid, selv om dette ikke har vært prioritert så langt. Ingen vil ønske å vite konsekvensene av at noen av idrettslagene og dets frivillige ikke er der idet smittefaren på et tidspunkt legger seg.

En samfunnsøkonomisk maktfaktor

Og om idretten er en kraft og samfunnsmessig ressurs i seg selv, har den har også en vesentlig makt og betydning rent samfunnsøkonomisk. De nevnte 11.000 idrettslag og dets medlemmer bidrar nemlig med betydelig kjøp og omsetning av tjenester innen varehandel, service og reiseliv. Som alle er bransjer som allerede er særdeles utsatt.

Nå er idretten satt på vent – som så mye annet.

Derfor får vi ikke trukket veksler på dens unike funksjon som brobygger, samlingspunkt, aktivator, ventil - til sammen det vi gjerne kan kalle samfunnsoppdraget. Som er den norske idrettsbevegelses grunnleggende hensikt – nettopp å bidra til helse, oppdragelse, likestilling og sosialpsykologisk velvære, og det for alle aldersgrupper.

Neste krisepakke

Derfor er de heller ikke i første ledd når ustøe samfunnsstrukturene skal forsterkes gjennom kriseforlik mellom partiene på Stortinget. I pakken som ble vedtatt natt til mandag var idretten derfor ikke nevnt.

Allerede torsdag kommer det sannsynligvis en ny. Og med det en ny sjanse for at idretten får sin håndsrekning. Selv om det ikke er særlig sannsynlig.

Først skal Stortinget prøve å regne på kostnadene av tiltakene de allerede har vedtatt. I øyeblikket er det ingen som er i nærheten av å vite.

Da må idretten vente. Det er jo ikke den som er i nærheten av å være viktigst i den akutte krise vi er i, sosialt og samfunnsmessig. Men den må altså heller ikke glemmes. Som det er en reell fare for.

For behovet for idretten kommer ikke til å endre seg. Derfor er det også enda viktigere at det nå investeres i denne tryggheten den gir et samfunn.

Erling Braut Haaland og resten av landslaget kan vente enda ett år på å spille et etterlengtet mesterskap. Karsten Warholm klarer fint å utsette drømmen om OL-gull både ett og to år til.

Men små og store idrettsutøvere ned i de minste klubber og lag kan ikke sette drømmene på vent når spredningen av virus nærmer seg å være under kontroll - og den unge rastløsheten igjen kan bli satt i sosiale sammenhenger.

Ingen vet omfanget av krisen vi nå opplever. Ingen vet hva kostnadene blir. Annet enn at prisen for en velfungerende idrettsbevegelse faktisk aldri blir for høy i et samfunn som vårt.