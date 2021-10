En døde og nær halvparten måtte bryte «verdens tøffeste løp»

Denne uka startet over 672 menn og kvinner på den første av seks knalltøffe etapper i Sahara-ørkenen i Marokko. Bare 353 kom i mål.

Deltakerne skal nedlegge hele 250 kilometer – rundt seks vanlige helmaratoner – i sand og med temperaturer over 40 grader. Det er en grunn til at Marathon des Sables gjerne kalles verdens tøffeste løp til fots.

– Det er et løp for spesielt interesserte, og kjent for å være ett av de hardeste etappeløpene. Ikke på grunn av lengden, men forholdene. Alle som har løpt 250 meter på stranda skjønner at 250 kilometer i ørken ikke er veldig lett, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

KJEMPER: Farten er høy for de beste deltakerne i ørkenløpet. Her fra den femte av seks etapper. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Man må selv bære med seg alt av mat, klær og andre forsyninger de trenger i en uke, og sekken må veie minst seks kilo.

– Det er mange løp her i verden som frister, men dette frister svært lite. Det virker som seigpining, og krever ekstreme mentale egenskaper for å klare å stå i det. Jeg tror du vil føle deg ganske alene der ute når sola steiker, du ikke ser et menneske hverken foran eller bak deg, og det er fire dager igjen, mener Post.

I år sies det at løpet er tøffere enn noen gang, og det vises i statistikken. Allerede på andre etappe skjedde det verste, en fransk mann tidlig i 50-årene fikk hjertestans og omkom. Det var løpets tredje dødsfall siden oppstarten i 1986.

DEN LANGE: 4. etappe er den lengste, på hele 82,5 kilometer. Raskeste tid var på 08.46,16, men flere deltakere brukte over 30 timer på distansen. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

LITE VENNLIG: Temperaturene blir høye i Sahara også i oktober. Vanligvis arrangeres løpet i april, men koronarestriksjoner gjorde at det ble utsatt. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Høyere tall

Nesten 50 prosent brøyt løpet, som er mer enn noen gang tidligere, skriver arrangøren, og peker på flere grunner. Temperaturene er høyere enn vanlig, det er høy luftfuktighet og ingen vind. I tillegg har flere hatt problemer med magen, både deltakere og frivillige.

353 personer fullførte, og herreklassen ble vunnet av marokkanske Rachid El Morabity, som har vunnet løpet hele sju ganger tidligere. Tiden på de 250 kilometerne ble imponerende 21 timer 17 minutter og 32 sekunder. Broren Mohamed løp inn til andreplass 15 minutter senere. Aziza Raji, også lokal fra Marokko var beste kvinne på 30,5 time.

DOBBEL: Brødrene Rachid (t.h.) og Mohamed El-Morabity fra Marokko tok de to første plassene. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

To nordmenn stod på startlista i år, og flere har deltatt tidligere.

– De sier det er verdens tøffeste, men det er det ikke. Det er et fint etappeløp, i et fint område og bra organisert. Det er forferdelig trist at en mann omkom i år, men det kan også skje i en halvmaraton. Har man gjort hjemmeleksene sine og forberedt seg godt, så er det en kjempeopplevelse å løpe. Helt utrolig, og noe jeg vil huske resten av livet, sier ultraløper Sondre Amdahl.

Han imponerte med en 9.-plass da han deltok i 2016.

– Nivået jeg var på da, var en løpekonkurranse med en fart du ikke tror er mulig. Det er fascinerende å se de beste, og det er ikke tilfeldig at det er de fra området som gjør det best. Det å løpe på seks blank fart i myk sand, er helt rått, forteller Amdahl.

OVERNATTING: Enkle telt settes opp for utøverne mellom etappene. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Gråt på målstreken

Han trekker frem flere ting som gjør løpet spesielt. Både sjenerøse sperrefrister, som gjør at man kan gå fort og fullføre, de kummerlige soveforholdene, og at man må ha med seg alt i sekk. Der hadde Amdahl 1,5 kilo med det obligatoriske, som mat og sovepose, mens resten var mat. Arrangøren krever at deltakerne har med seg 2000 kalorier per dag.

– Man er stort sett sulten hele tiden. Det er ikke akkurat noen «fetekur», poengterer han.

SYKETELT: En rekke utøvere får behandling etter den lengste 4.-etappen. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Den erfarne ultraløperen husker godt følelsen han hadde både underveis og da han kom i mål.

– Etter den første etappen var jeg veldig usikker på om jeg kom til å stå på startstreken dagen etter, eller om jeg kunne fullføre. Men det er fascinerende hvordan kroppen reagerer etter å ha fått i seg litt mat og tid på øret. Jeg gråt et par ganger på målstreken. det var tøffe tak, men jeg har vært med på tøffere, forklarer Amdahl.