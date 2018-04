Emosjonell Lundberg kjempet mot tårene: – Det var sterkt

– Det bygger seg opp mot akkurat dette øyeblikket her.

Slik forklarer Lundberg alle følelsene som dukket opp da samboer Marit Bjørgen fortalte det norske folk at hun legger opp.

– Det var sterkt. Selv om både hun og jeg har visst dette lenge, så blir det et sterkt øyeblikk når man ser reaksjonene rundt - og får en forståelse for hva hun har betydd for veldig mange, utdyper han.

Lundberg smilte, snudde seg vekk, skalv og blunket voldsomt for å bremse tårene. Særlig da lagvenninnene fullroste Bjørgen for både idrettsprestasjonene og hennes menneskelige egenskaper, ble det overveldende for 48-åringen.

Har blandede følelser

En rekke profiler har tatt til orde for å hedre Bjørgen i dag. Flere har tatt til tårene.

– Man blir fort gammel i toppidretten, og hun har kanskje tynt det lenger enn veldig mange. Hun har levd med dette over halve livet, så da blir dette øyeblikket sterkt, analyserer Lundberg, som har visst om avgjørelsen en god stund.

FAMILIELIV: Bjørgen, Lundberg og sønnen Marius, her i Davos før VM i fjor, ser frem til et mer normalt familieliv fremover. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg fikk vel bekreftelsen da vi stod på flyplassen i München og tok farvel før hun skulle reise til OL i Sør-Korea. Da sa hun «jeg gleder meg til jeg kommer hjem». Jeg sa at hun først og fremst skulle glede seg over å konkurrere i OL, og så kunne hun glede seg til å være hjemme.

Nå erkjenner han at han har blandede følelser rundt Bjørgens avgjørelse.

– Det er todelt for min del. Som en idrettselsker, så synes jeg det er vemodig å se en av de beste i sin idrett pakke sammen. Hun har gitt meg mange store opplevelser og fine stunder, forteller han, og legger til:

– Som samboer og far til hennes sønn, så gleder vi gutta oss til at hun skal være mer hjemme. Det er det ingen som helst tvil om.

– Der har hun vært ekstremt grådig

Den tidligere kombinerthelten har vært Bjørgens viktigste støttespiller i en årrekke. Han mener det er ett ord som egner seg spesielt godt til å beskrive samboeren.

– Hun er utrolig raus i alle sammenhenger. Det er et ord som passer veldig bra om henne, slår han fast.

Etter en liten pause korrigerer han seg selv:

– Hun er raus på alle andre områder enn i skiløypa. Fra startskuddet går til hun er i mål er hun grådig. Der har hun vært ekstremt grådig.